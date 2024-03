Türkspor Dortmund muss künftig ohne einen erfahrenen Ex-Profi auskommen. Dieser stellt nun andere Aufgaben in den Mittelpunkt.

Eine wichtige Rolle spielte Marcel Reichwein bei Türkspor Dortmund in dieser Saison nicht mehr. Beim 6:1 gegen die TSG Sprockhövel am 18. Februar kam der erfahrene Stürmer zuletzt für den Klub aus der Oberliga Westfalen zum Einsatz.

Weitere Spiele werden nicht hinzukommen. Wie Türkspor nun vermeldete, verlässt der 38-Jährige den Verein. Er wird sich künftig auf seine Aufgabe als Co-Trainer beim Regionalligisten 1. FC Bocholt konzentrieren. Spieler und Verein einigten sich auf eine Vertragsauflösung.

"Wir wollen uns bei Cello bedanken, er hat für den Verein einiges geleistet und wir wünschen ihm für seine weitere Zukunft alles Gute", heißt es in der Mitteilung.

Nur neun Einsätze und davon keinen von Beginn an sammelte Reichwein in dieser Spielzeit für TSD. Sein einziges Tor für den Aufstiegsaspiranten erzielte er beim 1:0-Sieg gegen Victoria Clarholz am achten Spieltag.

Das war noch anders, als der Stürmer bereits zwischen 2020 und 2022 für die Dortmunder auflief. Damals spielte er eine wichtige Rolle und gehörte zum Team, das den Aufstieg in die Westfalenliga feierte. Nach einem Jahr beim Lüner SV kehrte Reichwein im Sommer zurück.

Jetzt hilft er ausschließlich in seiner Funktion als Co-Trainer dem 1. FC Bocholt, mit dem er sich realistische Hoffnungen auf den Aufstieg in die 3. Liga machen kann, mit seiner Erfahrung. Stolze 193 Einsätze absolvierte Reichwein in der 3. Liga (59 Tore, 27 Vorlagen), in der 2. Bundesliga absolvierte er 64 Partien (neun Tore, sechs Vorlagen). Im Trikot von Rot-Weiß Erfurt wurde er 2012 Torschützenkönig der 3. Liga.

"Er ist sportlich und menschlich wirklich ein super Typ. Und im Spiel kann dir Cello sowieso immer helfen", erklärt Bülent Kara, Türkspors Sportlicher Leiter, gegenüber den Ruhr Nachrichten. "Er ist ein sehr guter Boxstürmer, aber wir haben uns jetzt sehr vernünftig verabschiedet. Nun müssen die anderen Spieler eben diesen Platz einnehmen."