Der Mülheimer FC 97 feierte beim Comeback von Ahmet Inal als alten und neuen Cheftrainer einen 4:1-Sieg über Nettetal. Das erfreute auch den neuen Sportchef.

Beim Mülheimer FC 97 gab es in den letzten Tagen zwei wichtige Personalentscheidungen.

Ahmet Inal, der im November 2023 von seinem Cheftrainer-Amt zurückgetreten war, kehrte in der vergangenen Woche - RevierSport berichtete - ins Ruhrstadion zurück und beerbte seinen ursprünglichen Nachfolger Engin Tuncay.

Die Entscheidung hat auch der neue Sportchef mitzuverantworten. Denn bevor Inal unterschrieb, wurde wenige Tage zuvor Bilal Kayaoglu, Bruder von MFC-Leistungsträger Nurettin Kayaoglu, zum neuen Sportchef beim Mülheimer Oberligisten ernannt.

RevierSport hat mit dem 37-jährigen Bilal Kayaoglu nach dem 4:1-Sieg gegen Nettetal gesprochen.

Bilal Kayaoglu, das nennt man doch einen Einstand nach Maß oder?

Ja, das kann man definitiv so stehen lassen. Ich hatte aber sofort ein gutes Gefühl. Deshalb haben wir auch Ahmet Inal und seinen Co-Trainer Benjamin Wingerter zurückgeholt. Wir wissen wie die beiden ticken. Ich konnte mir persönlich in zwei Trainingseinheiten und der Ansprache vor dem Nettetal-Spiel ein Bild machen, welche Stärken Ahmet besitzt. Er kann ein echtes Feuer entfachen. Die Spieler hingen an seinen Lippen. So muss das sein. im Fußball steht die Mentalität, die Psychologie oft über den taktischen Raffinessen.

Ist denn Engin Tuncay nicht mehr an die Mannschaft herangekommen?

Das will ich gar nicht so sagen. Engin Tuncay und sein Co-Trainer Yasin Kalyoncu haben auch eine ordentliche Arbeit geleistet. Sie waren sehr akribisch, aber die Ergebnisse fehlten. Im Endeffekt ist Fußball ein Ergebnissport. Wir haben uns am Dienstag zusammengesetzt und besprochen wie es weiter gehen könnte. Sie haben uns dann ihre Rücktritte angeboten, die wir angenommen haben. Ich bedanke mich im Namen des Mülheimer FC 97 bei Engin und Yasin für die Arbeit, die sie geleistet haben.

Drei Punkte steht der MFC aktuell hinter dem ersten Nicht-Abstiegsplatz. Was macht Sie so optimistisch, dass die Mannschaft nach dem letzten Spieltag über dem Strich stehen wird?

Das werden wir schon vorher schaffen! Ich bin ehrlich: Die Gegner können sich ab sofort alle warm anziehen. Wir haben eine super Truppe und Ahmet Inal kitzelt alles aus ihr heraus. Wir werden die Liga halten, davon bin ich zu tausend Prozent überzeugt.