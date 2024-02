SG Wattenscheid: "Wahnsinns"-Emotionen nach Last-Minute-Sieg - jetzt Heimspielfluch brechen

FC Viktoria Köln 19:00 Borussia Dortmund II 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Die SG Wattenscheid 09 steht auf dem letzten Tabellenplatz in der Oberliga Westfalen. Am Wochenende wurden in der Schlussphase wichtige Punkte im Abstiegskampf eingefahren.

Mit zehn Punkten steht die SG Wattenscheid 09 auf dem letzten Tabellenplatz der Oberliga Westfalen - noch. Denn am Wochenende gewann die SG das erste Pflichtspiel nach der Winterpause und meldet sich damit im Kampf um den Klassenerhalt zurück - und das durch einen Last-Minute-Sieg. Was waren das für Gefühle bei den Spielern und Verantwortlichen des Traditionsvereins: Es lief bereits die 90. Spielminute, als die SG Wattenscheid nach einem 0:2-Rückstand den erlösenden Treffer zum 3:2 Sieg bei der SG Finnentrop/Bamenohl erzielte. Trainer Engin Yavuzaslan sah am Sonntag (4. Februar) eine kämpferische Leistung seiner Mannschaft, die am Ende verdient als Sieger aus dem Sauerland zurückfuhr. Die SG startete denkbar schlecht in die Partie, lag nach 46 Minuten bereits mit 0:2 zurück. Im Nachhinein ärgerte sich Yavuzaslan vor allem über die Art und Weise, wie die Gegentore gefallen sind: "Wir waren zweimal im Sekundenschlaf, das darf uns nicht mehr passieren. Wären die Tore schön herausgespielt gewesen, hätte ich das anerkannt und Hut ab gesagt. Das waren aber einfach zwei plumpe Treffer, bei denen wir den Gegner zum Tore schießen eingeladen haben." Umso größer war dann die Erleichterung, als in der 61. Minute der Ausgleich fiel und in der 90. Minute das Spiel durch Jamal El Mansoury gedreht wurde. "Das war ein unbeschreibliches Gefühl. Sowas löst gewaltige Emotionen aus", beschreibt der 42-Jährige seine Gefühlswelt. Nur noch zwei Punkte zum Relegationsplatz in der Oberliga Trotzdem richtet der Coach seinen Blick schon nach vorne: "Ich bin schon wieder aus der emotionalen Gefühlswelt raus. Ich richte meinen Blick direkt wieder nach vorne." Der volle Fokus liegt jetzt auf dem nächsten Spiel gegen Türkspor Dortmund." Zwei Punkte trennen die Wattenscheider vom 16. Tabellenplatz, verloren ist noch nichts in der Oberliga Westfalen. Das weiß auch das Team. Dem psychologischen Druck scheinen die Wattenscheider gewachsen zu sein. Das haben sie mit dem Last-Minute-Sieg gegen den Tabellenzehnten gezeigt. Heimspiel-Fluch gegen Türkspor Dortmund brechen Im Spiel gegen den Tabellenvierten geht es vor allem um eins: "Wir wollen den Heimspiel-Fluch brechen", erklärt der Cheftrainer. Die letzten drei Punkte vor heimischer Kulisse gab es am 18. März 2023 und das, obwohl das Spiel gegen die U23 des 1. FC Kölns mit 2:3 verloren ging. Wegen eines Wechselfehlers der Domstädter wurde das Regionalligaspiel vor dem Sportgericht jedoch im Nachhinein mit 2:0 für die Wattenscheider gewertet. Um den letzten offiziellen Sieg zu finden, muss man noch weiter in der Vereinshistorie suchen. Am 20. Dezember 2022 gewannen die 09er mit 4:3 gegen Rot Weiss Ahlen.

