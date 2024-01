SC Paderborn 07 13:30 Fortuna Düsseldorf 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Die Transferphase in der Oberliga Niederrhein ist weiterhin in vollem Gange. Am Dienstagabend gab es von mehreren Klubs Neuigkeiten.

Nico Böll, bis zuletzt Spieler vom ETB Schwarz-Weiß Essen, hat einen neuen Klub in der Oberliga Westfalen gefunden. Es ist, wie nach RevierSport-Informationen berichtet, die TSG Sprockhövel. Die Hattinger gaben den Transfer über ihre Internetkanäle bekannt. Böll ist ein 19 Jahre alter defensiver Mittelfeldspieler, der auch als Achter eingesetzt werden kann. Böll ist erst im Sommer aus der U19-Bundesligamannschaft vom VfL Bochum an den Uhlenkrug gekommen und wurde von ETB-Coach Damian Apfeld in sechs Meisterschaftsspielen eingesetzt. Davon stand er einmal in der Startelf. Darüber hinaus machte der 1. FC Kleve den Transfer von Leon Schütz bekannt. Der 20 Jahre alte Schütz ist der nächste Spieler, der dem SV Straelen nach dem Oberliga-Rückzug den Rücken kehrt. Schütz stammt aus der Jugend des KFC Uerdingen und von Borussia Mönchengladbach, wo er es bis in die zweite Mannschaft schaffte. Für den SVS lief er in der abgelaufenen Oberliga-Saison achtmal auf, startete dabei einmal. Der gebürtige Krefelder ist Rechtsverteidiger. SV Sonsbeck bedient sich bei der Ligakonkurrenz Auch der Tabellensiebte SV Sonsbeck hat sich mit einem jungen Spieler verstärkt. So kommt der 19-jährige Noah Cain vom Mülheimer FC. "Wir mussten kurzfristig was tun. Mit Jannis Pütz und Luca Terfloth waren nur noch zwei gelernte Sechser übrig geblieben. Noah hatte schon im November bei uns mittrainiert und einen guten Eindruck hinterlassen", sagte Trainer Heinrich Losing gegenüber der "Rheinischen Post". Der Mülheimer FC wird Cain dagegen im Abstiegskampf vermissen. Aktuell belegt der MFC einen der nun noch zwei verbliebenen Direktabstiegsplätze. Auch der TSV Meerbusch ist noch mit in der Verlosung. Sonsbeck hingegen steuert auf eine ruhige Saison zu, hat aktuell nach unten ein Zehn-Punkte-Polster und 13 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Sportfreunde Baumberg.

