Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat wenige Tage vor der Schließung des Winter-Transferfensters zwei Abgänge bekanntgegeben.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat die Verträge mit Nico Böll und Brightney Igbinadolor aufgelöst. Die beiden Youngster erhoffen sich bei ihren neuen Klubs mehr Spielzeit als beim ETB.

Nachdem bereits Dominik Reichardt Ende Dezember seine Karriere beendet hatte, sind es nun die Winter-Abgänge zwei und drei im Kader der Schwarz-Weißen. Als Zugänge konnte die Elf vom Uhlenkrug bereits Nico Lucas (Wattenscheid 09) und David Leinweber (TuS Bersenbrück) präsentieren.

Vor der Saison wechselte Brightney Igbinadolor vom Westfalenligisten SV Sodingen nach Essen. Für den Stürmer reichte es aber nur zu sieben Kurzeinsätzen in den Meisterschaftsspielen der Schwarz-Weißen. Er schließt sich nun dem SV Wacker Obercastrop an, der in der Westfalenliga Staffel 2 spielt.

Der ebenfalls 19-jährige Nico Böll kam aus der U19-Bundesligamannschaft vom VfL Bochum an den Uhlenkrug und wurde von ETB-Coach Damian Apfeld in sechs Meisterschaftsspielen eingesetzt. Davon stand er einmal in der Startelf. Sein Ziel neues Ziel ist nach RevierSport-Informationen: der westfälische Oberligist TSG Sprockhövel.

Große Vorfreude bei Wacker Obercastrop auf ETB-Stürmer

Zumindest in Obercastrop freut man sich sehr auf den Zuwachs aus Essen. "Brightney ist eine absolute Vollrakete. Als wir gehört haben, dass er wechseln möchte, habe ich ihn sofort kontaktiert. Für uns ist es gut, so einen Transfer im Winter realisieren zu können“, sagte Tim Eibold, Geschäftsführer Sport bei Wacker Obercastrop.

Über seinen Wechsel sagte der Stürmer: "Nach den Gesprächen mit Tim Eibold war ich sehr davon überzeugt, dass Wacker der richtige Schritt für mich ist. Ich möchte mich hier weiter entwickeln, von den erfahrenen Spielern lernen und natürlich der Mannschaft weiterhelfen. Ich freue mich schon auf die kommende Zeit."

Bereits am 25. Februar gibt es das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub SV Sodingen in der Liga. Zuvor bestreitet Wacker Obercastrop seinen Pflichtspielauftakt in der Westfalenliga 2 gegen den DSC Wanne-Eickel (18. Februar, 15.30 Uhr).