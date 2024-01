Oberliga Westfalen: So liefen die Testspiele der Westfalen-Oberligisten

Eine Woche vor Liga-Beginn wurde in der Oberliga Westfalen munter getestet. RevierSport hat die Übersicht über die Ergebnisse vom Testspiel-Samstag.

Nächste Woche geht es in der Oberliga Westfalen erneut um Punkte (Sportfreunde Siegen trifft sogar morgen schon auf Victoria Clarholz). Viele Mannschaften testen daher am Wochenende ein letztes Mal vor dem Ernstfall. RevierSport fasst die Ergebnisse am Samstag zusammen.

VfL Sportfreunde Lotte – SV Meppen 2 5:1 (2:1)

Der Tabellenführer zeigte sich eine Woche vor dem Pflichtspiel-Auftakt in guter Form und konnte das Testspiel gerade im zweiten Durchgang deutlich gestalten. Albin Thaqi, Fatlum Elezi, Halil Can Dogan und Leonel Brodersen Salvador schossen den letztlich deutlichen Sieg heraus.

Spvg Schonnebeck – ASC 09 Dortmund 1:3 (0:2)

Auch der Tabellenzweite zeigte sich gut vorbereitet und gewann nach Toren von Maximilian Podehl, Tim Kallenbach und Eron Morina mit 3:1. Beim ASC scheint alles seinen Lauf zu nehmen, der Verein verlängerte in den vergangenen Tagen gleich sechs Verträge. Den Treffer für die Gastgeber schoss Max Fleer. Was Schonnebeck-Trainer Dirk Tönnies zum Spiel zu sagen hatte, lest ihr hier.

Bayer 04 Leverkusen U19 - Türkspor Dortmund 2000 4:3 (1:2)

Trotz Pausenführung unterlag man der U19 der „Werkself“ letztlich mit 3:4. Die Tore für Dortmund erzielten Marcel Reichwein und Koray Dag (2).

SpVgg Vreden – Grün-Weiß Nottuln 4:1 (1:1)

Vreden schlug den Westfalenligisten Nottuln letztlich deutlich mit 4:1. Maximilian León Picht konnte die Führung von Danieck Nijland zwar noch ausgleichen, nach der Pause schossen Nicolas Ostenkötter, Luis Frieling und Lennart Wilkes den komfortablen Sieg heraus.

FC Eintracht Norderstedt – SC Preußen Münster II 1:2 (0:1)

Ausrufezeichen der Zweitvertretung der Preußen! Gegen den Nord-Regionalligisten Norderstedt gab es einen 2:1-Erfolg. Kevin Schacht war der doppelte Torschütze für Münster.

TVD Velbert – Sportverein Schermbeck 6:0 (5:0)

Was für eine Packung für den Drittplatzierten der Oberliga Westfalen. Der sechste der Oberliga Niederrhein hatte alles im Griff und führte schon zur Pause durch Treffer von Timo Brauer, Robert Tochukwu Nnaji (2), Athanasios Xiros und Serkan Güzel mit 5:0. Den Schlusspunkt setzte Jan Corsten im zweiten Durchgang.

TSG Sprockhövel – ETB SW Essen 1:1 (0:1)

Im Duell Oberliga Westfalen gegen Oberliga Niederrhein gab es ein 1:1-Unentschieden. ETB führte zur Halbzeit durch ein Tor von Mohamed Cisse, Ishak Dogan konnte in Durchgang Zwei aber ausgleichen.

FC Eintracht Rheine – SV Borussia Emsdetten 3:0 (0:0)

Der Abstiegskandidat aus Rheine drehte erst kurz vor Ende der Partie auf und erzielt alle drei Tore innerhalb von sechs Minuten. Die Treffer fielen in der 84., 86. und 88. Minute.