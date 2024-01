Während die Zukunft des SV Straelen weiter ein Rätsel bleibt, hat ein Spieler Gewissheit: Tom Hirsch darf den Verein verlassen - jedoch nur gegen eine Ablösesumme.

Die Spieler des SV Straelen wissen in diesen Stunden - Stand Samstag, 20. Januar, 8 Uhr - immer noch nicht, wie und ob es an der Römerstraße weitergeht. RevierSport berichtete von der "Daily Soap" in Straelen.

Ein Spieler hat auf jeden Fall seit einigen Tagen schon Gewissheit: Tom Hirsch, einer der besten Straelener in der abgelaufenen Oberliga-Hinrunde darf den Verein verlassen. Klub und Spieler einigten sich auf einen Wechsel im Winter. Jedoch hat dieser einen Haken. "Mein neuer Verein muss eine Ablösesumme an Straelen überweisen. Mal schauen, ob das ein Klub mitmacht. So einfach ist das ja nicht", verrät Hirsch.

Nach RevierSport-Informationen haben sich schon die ersten Vereine nach dem 27-jährigen Flügelflitzer erkundigt. "Ja, das ist so. Noch weiß ich aber nicht, wohin es für mich gehen wird", sagt der in Düsseldorf lebende Familienvater.

Hirsch erzielte in dieser Saison neun Treffer und bereitete zehn weitere Tore vor - und das alles in 17 Einsätzen. Eine tolle Bilanz! Insgesamt kommt der ehemalige Spieler des Wuppertaler SV in seiner Laufbahn auf 69 Oberliga-Einsätze, in denen er 28 Buden markierte. "Ich kann Oberliga, das habe ich schon unter Beweis gestellt. In der Landesliga habe ich auch eine gute Bilanz vorzuweisen. Nur die Regionalliga fehlt mir noch. Hier würde ich mich gerne probieren. Ich bin im besten Fußballalter und topfit. Die 4. Liga würde mich schon sehr reizen", sagt Hirsch, der in der Landesliga in 132 Begegnungen an satten 77 Treffern (46 Tore, 31 Assists) beteiligt war.

Neben seinen Jugendvereinen SG Unterrath, Rot-Weiß Oberhausen und Wuppertaler SV stand Hirsch bei den Senioren beim WSV, Kalkum-Wittlaer, Rather SV, MSV Düsseldorf, Ratingen 04/19 und SV Straelen unter Vertrag. Auch wenn er noch nicht weiß, wo er in der Rückrunde auf der linken Außenbahn marschieren wird, steht für ihn fest: "Ich möchte zu einem Verein wechseln, wo Ruhe herrscht. Wo man sich nur auf den Fußball konzentrieren kann." Das aktuelle Chaos an der Römerstraße lässt grüßen...