Mülheimer FC 97: Neuzugänge sollen Oberligisten bei Klassenerhalt helfen

Kleiner Kaderumbau beim Mülheimer FC 97: Vier Neuzugänge sind schon da, ein weiterer folgt wohl zeitnah. Vier Spieler haben den Verein verlassen.

Der Mülheimer FC hat sich in der Winterpause mehrfach verstärkt. Die Neuen sollen dem Oberliga-Aufsteiger helfen, die Klasse zu halten. Bei den Zugängen handelt es sich um gezielte Transferpolitik, wie Trainer Engin Tuncay verrät: „Es ging uns nicht darum, unseren Kader in der Breite zu verstärken. Wir haben konkret auf vier Positionen etwas gesucht und sind fündig geworden.“

Amed Öncel verstärkt die Mülheimer auf der Rechtsverteidigerposition. Der 23-jährige Deutsch-Türke kommt vom türkischen Drittligisten Gümüshanespor. Er kennt das Revier bereits von seinen Stationen beim FC Kray und Westfalia Herne.

Ein weiterer Neuzugang ist Ferhat Mumcu. Der Flügelspieler für die rechte Seite kommt von Westfalia Herne. Mittelstürmer Keisuke Hotta soll die Offensivschwäche der Mülheimer beheben.

Außerdem befindet sich Innenverteidiger Oluremi Martins Williams im Anflug auf den MFC. Der Vertrag des 30-jährigen US-Amerikaners wurde bei Wattenscheid 09 aufgelöst. Einem Wechsel steht somit nichts mehr im Wege. Mit einem weiteren Spieler steht der Verein aktuell in Verhandlungen.

Vier Abgänge im Winter

Torhüter Burak Güner wurde vom Duisburger FV 08 geholt, weil es den Ersatzkeeper der Mülheimer Seiya Ihara aus beruflichen Gründen in die USA zieht. Neben Torhüter Ihara verlassen drei weitere Spieler den Verein. Der 21-jährige Außenverteidiger Jesaja Maluze sowie der Offensivmann Aboubacar Miguel Touré und Defensivmann Ahmet Aldemir suchen sich in diesem Winter neue Vereine.

„Die Neuzugänge sind eine Bereicherung für unsere Mannschaft. Ich hoffe, dass sie sich schnellstmöglich integrieren, damit sie uns sofort qualitativ verstärken“, sagt Tuncay. Helfen sollen die Neuen bei der Mission Klassenerhalt. Der Aufsteiger aus der Landesliga möchte den direkten Wiederabstieg um jeden Preis verhindern.

Nach 18 Spieltagen steht der MFC mit 16 Punkten auf dem 16. Tabellenplatz. Das rettende Ufer ist nur zwei Punkte entfernt. „In den letzten Spielen haben wir gezeigt, dass wir es schaffen können“, merkt der Coach an. „In der Offensive haben wir Probleme mit dem Tore schießen gehabt. Außerdem hat es uns immer wieder an Spielglück gefehlt“, begründet der Trainer den aktuellen Tabellenplatz.

Klassenerhalt ist realistisches Ziel

Die abstiegsgefährdeten Teams trennen nur wenige Punkte. Selbst das Tabellenschlusslicht TSV Meerbusch hat mit 14 Punkten noch Chancen auf den Klassenerhalt. „In den Restspielen kann jede Partie ein Endspiel sein“, ruft Tuncay den Abstiegskampf aus.

„Wir wissen, dass wir uns im Vergleich zur Hinrunde steigern müssen. Wir halten die Motivation sehr hoch. Ich glaube an den Klassenerhalt und vermittle das auch meinen Spielern“, zeigt sich Tuncay optimistisch. Der Mülheimer FC startet erst am 18. Februar gegen den VfB 03 Hilden in die restlichen Pflichtspiele. Bis dahin hat der Oberligist noch Zeit, sich in Testspielen auf den Abstiegskampf vorzubereiten.