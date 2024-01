Oberliga Westfalen: "Absoluter Glücksgriff" - Türkspor-Trainer Tyrala erhält Wunschspieler

Der nächste Abgang des TuS Bövinghausen hat einen neuen Verein gefunden. Er bleibt in der Stadt und in der Oberliga Westfalen und geht zu Türkspor Dortmund.

Türkspor Dortmund hat in diesem Winter bereits die Abgänge der Leistungsträger Nazzareno Ciccarelli und Simon Schubert vermeldet. Zum Start ins neue Jahr folgte die Bekanntgabe eines hochkarätigen Neuzugangs.

Mit Ilker Algan wechselt ein flexibel einsetzbarer Mittelfeldmann in die Nordstadt, der ein Wunschspieler von Trainer Sebastian Tyrala war. Der 26-Jährige lief in den vergangenen eineinhalb Jahren für den TuS Bövinghausen auf.

Dort war er Teil des Mega-Umbruchs mit 20 Abgängen gegen Ende des vergangenen Jahres. Jetzt ist klar, dass Algan in der Oberliga Westfalen und in Dortmund bleibt - und in der Restserie für Türkspor auflaufen wird.

"Ilker ist ein fantastischer Junge, der perfekt in unser Team und vor allem in unsere Spielidee passt", freut sich Tyrala über die Verstärkung. "Wir sind sehr glücklich und froh, dass er sich für uns entschieden hat. Er ist unglaublich variabel und kann auf fast allen Positionen eingesetzt werden. Alles in allem ist das ein absoluter Glücksgriff für uns."

Algan war im Sommer 2022 zum frischgebackenen Oberliga-Aufsteiger Bövinghausen gekommen, der damals noch von Tyrala trainiert wurde. 42 Pflichtspiele bestritt er für den TuS und erzielte dabei fünf Treffer. In dieser Saison kam er regelmäßig an Spielzeit, pendelte dabei zwischen Ersatzbank und Startelf. Bei neun von 16 Einsätzen stand Algan von Beginn an auf dem Rasen. Er steht bei drei Treffern.

Weitere könnten in der Restserie im Türkspor-Trikot hinzukommen. Und womöglich verhilft Algan dem Aufsteiger sogar zum Durchmarsch in die Regionalliga. Mit acht Punkten Rückstand auf Tabellenplatz zwei werden den viertplatzierten Dortmundern zwar nur Außenseiterchancen eingeräumt.

Ausgeschlossen ist der Sprung in die Regionalliga bei noch 18 ausstehenden Spieltagen aber nicht. Der Pflichtspielstart steht am Sonntag, 4. Februar, bevor. Dann empfängt Türkspor die Sportfreunde Siegen.