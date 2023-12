Oberliga Niederrhein: Einer der dienstältesten Trainer verlängert - er geht in sein neuntes Jahr

Er ist einer der dienstältesten Trainer der Oberliga Niederrhein - und hat noch immer nicht genug: Union Nettetal hat den Vertrag mit Andreas Schwan verlängert.

Mit der Konstanz auf dem Trainerstuhl ist es im Fußballgeschäft bekanntlich so eine Sache, das gilt auch für die Oberliga Niederrhein. Wobei einige Vereine Ausnahmen bilden: Neben der Spvg Schonnebeck mit Dirk Tönnies, der bereits seit 15 Jahren (!) im Amt ist, halten die Sportfreunde Baumberg oder der SC Union Nettetal als Gegenbeispiele her.

In Nettetal steht Andreas Schwan schon seit über sieben Jahren an der Seitenlinie. Ein Ende ist nicht in Sicht: Wie die Nettetaler in dieser Woche mitteilten, verlängerte der Trainer seinen Vertrag um eine weitere Saison bis 2025. Damit geht er im kommenden Sommer in sein neuntes Jahr an der niederländischen Grenze.

"Wir sind natürlich happy, dass die Kontinuität bei uns mit Andi weitergeht. Über die Jahre ist ein enormes Vertrauensverhältnis zwischen uns gewachsen. Zudem gibt uns auch der Erfolg recht", freut sich Abteilungsleister Dirk Riether über die Zusage des 38-Jährigen.

Seit 2016 steht Schwan beim SC in der Verantwortung. Zwei Jahre später führte er seine Mannschaft zum Aufstieg in die Oberliga Niederrhein und etablierte sie in der fünfthöchsten Spielklasse. In der Vorsaison feierte Nettetal seine bislang beste Endplatzierung (Rang zehn), aktuell steuert die Schwan-Elf als Zehntplatzierter erneut auf den Klassenerhalt zu.

"Ich fühle mich als Trainer nach wie vor sehr wohl in Nettetal. Ich spüre im Verein eine große Wertschätzung. Für mich stimmt hier einfach das Gesamtpaket mit Blick auf den hohen Aufwand, den wir für Oberliga-Fußball leisten", begründet Schwan seine Verlängerung. "Wir verfügen über tolle Bedingungen und entscheidend ist für mich auch, dass ich schnell am Platz bin und das mit Job und meiner Familie kompatibel hinbekomme. Darüber hinaus konnte ich in den letzten Jahren den Weg selber mitgestalten und prägen. Die Aufgabe ist für mich daher weiter reizvoll, denn die Arbeit auf dem Platz mit dem Trainerteam und der Mannschaft macht einfach Spaß."