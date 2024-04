Der SC Union Nettetal könnte am Freitagabend (19. April, 20 Uhr) mit einem Sieg gegen den SC St. Tönis einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen.

Seit der Saison 2018/2019 gehört der SC Union Nettetal zu den Teilnehmern in der Oberliga Niederrhein. Und alles läuft darauf hinaus, dass der SCU auch in der Serie 2024/2025 dabei sein wird.

Am Freitagabend (19. April, 20 Uhr) könnte Nettetal mit einem Sieg gegen den SC St. Tönis einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Denn aktuell haben die Unioner sechs Punkte Vorsprung auf die Gefahrenzone, bei einem Dreier gegen St. Tönis wären es vorerst neun Zähler - und das dann fünf Spieltage vor Schluss.

Dass sich der SC Union Nettetal mittlerweile als Oberligist einen guten Namen erarbeitet und etabliert hat, liegt auch an Khaled Daftari. Er ist eine Art Erfolgsgarant. In Zukunft wird der SCU aber auf die Dienste des gebürtigen Afghanen verzichten müssen.

Das erklärte Daftari jüngst gegenüber dem Portal "amafuma.de": Ich bin beruflich mittlerweile für den Vertrieb in der EMEA Region zuständig und daher viel unterwegs. Wenn man die Aufgabe in Nettetal richtig machen will, ist es ebenfalls sehr zeitintensiv. Vom Zeitmanagement passt es einfach nicht mehr", erklärt Daftari, der in Zukunft seinen Lebensmittelpunkt nach Hamburg verlagern wird. "Ich habe mich in Nettetal immer wohlgefühlt. Es ist ein sehr gut geführter Verein mit guten Leuten und vielen helfenden Händen. Ich werde auf jeden Fall Fan bleiben", betont Daftari.

Der Kaderplaner des SC Union Nettetal, der seit 2019/2020 für den Verein arbeitet und zuvor schon mit dem 1. FC Mönchengladbach (2014/2015) in die Oberliga aufstieg sowie am Gang des SV Straelen von der Landes- bis in die Regionalliga mitwirkte, wird den Verantwortlichen des Klubs fehlen.

Abteilungsleiter Dirk Riether verabschiedet Daftari mit folgenden Worten: "Da wir uns schon fast 25 Jahre kennen, oft gegeneinander gespielt haben, war es jetzt eine Freude für uns, dass er sich fünf Jahre um unseren Kader gekümmert hat. Und da wir mittlerweile im 6. Oberligajahr sind, auch mit Erfolg. Wir wünschen ihm eine schöne Familienzeit und warten bei der 1. Mannschaft auf seine Jungs."