Sportlich sieht es für den SC Union Nettetal gut aus mit dem Klassenerhalt. Personell geht es nun auch voran - der erste Neue ist da.

Luca Dorsch verstärkt den Oberligisten SC Union Nettetal zur kommenden Saison. Das teilten die Blau-Gelben am Dienstag, 16. April, mit. Dorsch kommt vom Landesligisten VSF Amern.

"Luca ist ein sehr interessanter Spieler, der aus der Region kommt und für uns alle Voraussetzungen erfüllt. Wir sind davon überzeugt, dass er unsere Offensive verstärkt. Er wird unserem Spiel guttun und passt auch vom Typ her optimal in unser Team. Wir haben uns bereits im letzten Jahr mit ihm konkret beschäftigt. Daher sind wir froh, dass unser erneuter Versuch nun erfolgreich war und er sich für eine neue Perspektive und den Wechsel nach Nettetal entschieden hat", sagte Nettetals Trainer Andreas Schwan über seinen Neuzugang.

Auch Dorsch äußerte sich knapp zu seinem Wechsel nach Nettetal: "Ich habe die Entwicklung in Nettetal beobachtet in den letzten Jahren, die sehr positiv ist. Ich möchte hier den nächsten Schritt machen."

Dorsch ist seit Jahren der torgefährlichste Spieler der Amerner. In dieser Saison erzielte der flinke Offensivspieler in 27 Spielen insgesamt 15 Tore. In der Jugend spielte Dorsch bei TuRa Brüggen und war bereits als A-Jugendlicher des älteren Jahrgangs in der Saison 2018/19 ein wichtiger Bestandteil des Bezirksligisten. Mit elf Toren aus 31 Spielen war er damals der zweitbeste Torschütze der Mannschaft. Nach einem weiteren Jahr schloss er sich dem Landesligisten aus Amern an.

Dort hat er nicht nur in der laufenden Saison eine starke Torquote vorzuweisen. In der Saison 2022/23 erzielte er in 24 Spielen 16 Tore. 2021/22 waren es in 25 Partien neun Treffer.

Derweil stehe der Großteil des Kaders für die kommende Saison bereits fest, wie die Nettetaler noch verlauten ließen. Nach aktuellem Stand seien noch drei Kaderplätze für die Spielzeit 2024/25 zu vergeben. Neben Dorsch gibt es auch einen internen Neuzugang. Aus der U19-Mannschaft stößt Ben Boeken zum Team. Boeken wechselte vor der Saison vom TSV Kaldenkirchen nach Nettetal und ergänzt ab Sommer das Torhüter-Trio der Mannschaft, weil Felix Misko zum SSV Grefrath wechselt.