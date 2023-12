In der Sparkassen-Essen-Hauptfiliale wurden die besten Sportler des Jahres der Stadt Essen gekürt. Auch die beste Mannschaft wurde gewählt, sie kommt aus Frintrop.

Am Dienstagabend fand im Rahmen des traditionellen Sportforums der Sparkasse in der Filiale am Kennedyplatz die Ehrung zu Essens Sportlerwahl des Jahres 2023 statt. Zahlreiche Funktionäre und Förderer des lokalen Sports waren im Foyer der Sparkassen-Zentrale live dabei.

Eine Jury unter anderem mit Oberbürgermeister Thomas Kufen, Volker Lauer (Olympiastützpunkt), Jochen Sander (Espo) und Horst Melzer (Sportinternat) übernahm die Vorauswahl und nominierte die Besten aus dem Jahr 2023. Danach durfte online abgestimmt werden. Mit 1889 abgegebenen Stimmen wurde ein Rekord aufgestellt.

Über die Wahl zu Essens Mannschaft des Jahres durfte sich Adler Union Frintrop freuen. Im letzten Jahr wurde der Amateurklub noch Zweiter und hatte mit nur zwei Stimmen weniger knapp das Nachsehen gegenüber Rot-Weiss Essen, nun durften sich die Frintroper endlich über diesen Preis freuen.

Diese Wahl ist eine Bestätigung der Arbeit, die seit Jahren am Wasserturm geleistet wird. Im Mai 2023 feierte Adler Union den sensationellen Durchmarsch in die Oberliga und spielt in dieser Saison erstmals in der fünfthöchsten Spielklasse Deutschlands. Bis 2022 war Frintrop noch Bezirksligist. Aktuell rangiert die Elf von Aufstiegstrainer Marcel Cornelissen mit 17 Punkten auf dem 14. Tabellenplatz.

Die Besonderheit an der Frintroper Erfolgsgeschichte ist, dass sie nicht durch die üblichen Faktoren im Amateurfußball zustande kam, sondern durch Gemeinschaft, Zusammenhalt und Verbundenheit zum Verein. Beim Aufstiegsspiel gegen den VfB Frohnhausen (7:0) im Mai 2023 waren sechs Spieler in der Startelf, die aus der eigenen Jugend den direkten Sprung zu den Senioren schafften.

Entsprechend stolz zeigte sich der Trainer nach der Wahl zur Mannschaft des Jahres. "Das ist für die Mannschaft natürlich eine tolle Auszeichnung. Gerade bis Oktober hat die Mannschaft gut abgeliefert. Dass wir gewinnen, ist wirklich eine Auszeichnung für den gesamten Verein. Das haben sich die Jungs in gewisser Art und Weise auch verdient. Es ist ein schöner Abschluss dieser Märchenjahre, die wir hatten. Jetzt in der Oberliga sind wir auf den harten Boden der Tatsachen aufgeschlagen", betonte Cornelissen.

2022 wurde der 35-Jährige zum Trainer des Jahres gewählt, dieses Mal fiel die Entscheidung auf Alina und Thomas Novy vom DJK Franz-Sales-Haus. Sie arbeiten äußerst erfolgreich im inklusiven Sport, unter anderem im Basketball und Futsal. Cornelissen freute sich für seine Nachfolger: "Das ist sehr, sehr verdient. Ich finde es hervorragend, dass die beiden in den Fokus geraten sind und die Auszeichnung gewonnen haben."