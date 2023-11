Oberliga Westfalen: Wattenscheid im freien Fall - ASC 09 hält an der Spitze mit

Die Oberliga Westfalen sieht am 13. Spieltag wenig Bewegung an Spitze und im Keller. Alle drei Aufsteiger können einen Sieg einfahren.

Die SG Wattenscheid 09 hat am 13. Spieltag der Oberliga Westfalen die elfte Niederlage hinnehmen müssen. Im Kellerduell gegen Westfalia Rhynern setzt es eine 0:2-Niederlage. Die letzte Viertelstunde mussten die Wattenscheider nach Gelb-Rot gegen Oluremi Martin Williams in Unterzahl spielen. Die Niederlage hätte sogar noch höher ausfallen können. Aber SG-Torhüter Phil Lenuweit konnte den von ihm verschuldeten Elfmeter parieren.

Deutlich besser sieht es da für den ASC 09 Dortmund aus. Die Aplerbecker bleiben nach dem 2:0-Sieg bei Eintracht Rheine ärgster Verfolger von Spitzenreiter Sportfreunde Lotte. Nur das Torverhältnis trennt die beiden Top-Teams der Liga.

Eine überraschende Niederlage musste der SV Schermbeck gegen die Sportfreunde Siegen einstecken. Die alles andere als rund in die Saison gestarteten Gäste konnten in der Nachspielzeit noch den Siegtreffer zum 2:1 erzielen. Siegen hatte die letzten zehn Minuten nach einer Roten Karte in Unterzahl spielen müssen.

Für die drei Aufsteiger war es ebenfalls ein erfolgreicher Sonntag: Türkspor Dortmund setzte sich ungefährdet mit 4:0 bei der SpVgg Vreden durch und steht weiterhin auf einem einstelligen Tabellenplatz.

Auch die SpVgg Erkenschwick konnte einen Sieg verbuchen. Das Team von Trainer Magnus Niemöller setzte sich beim TuS Ennepetal mit 4:2 durch. Ayouube Amaimouni-Echghouyab konnte mit einem Doppelpack (60./63.) den Ausgleich von Nils Nettersheim (57.) wieder umkehren. Ennepetals Torschütze zum 3:2, Lilian-Gabriel Reyes Mallado, sah nur zwei Minuten nach seinem Treffer (79.) Gelb-Rot. Daniel Schürmann machte spät den Sack zu.

Die Ergebnisse in der Übersicht TuS Bövinghausen – SC Preußen Münster II 2:2 (0:2) Sportfreunde Lotte – TSG Sprockhövel 3:1 (1:1) 1. FC Gievenbeck – SG Finnentrop/Bamenohl 3:0 (2:0) Türkspor Dortmund – SpVgg Vreden 4:0 (2:0) Victoria Clarholz – FC Brünninghausen 1:2 (1:1) Westfalia Rhynern - SG Wattenscheid 09 2:0 (1:0) SV Schermbeck – Sportfreunde Siegen 1:2 (0:0) Eintracht Rheine – ASC 09 Dortmund 0:2 (0:1) TuS Ennepetal – SpVgg Erkenschwick 2:4 (0:1)

Der FC Brünninghausen konnte auch mal wieder jubeln. Die Dortmunder gewannen im Kellerduell bei Victoria Clarholz mit 1:0 und konnten durch den Sieg an den Gastgebern vorbei auf den 15. Tabellenplatz springen.

Der 1. FC Gievenbeck setzte sich souverän mit 3:0 gegen die SG Finnentrop/Bamenohl durch.

Bereits am Freitag hatte der TuS Bövinghausen einen Achtungserfolg gegen den SC Preußen Münster II erreicht. Die Dortmunder kamen nach einem 0:2-Pausenrückstand noch zurück und sicherten sich einen Punkt.

Die Sportfreunde Lotte siegen sich weiter munter durch die Liga. Gegen die TSG Sprockhövel gewann das Team von Trainer Fabian Lübbers mit 3:1.