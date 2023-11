Tus Bövinghausen: Özbek lobt Zimmernachbarn Marcel Heller nach 2:2-Debüt

Baris Özbek ist mit vier Punkten aus drei Spielen beim TuS Bövinghausen gestartet. Dennoch bleibt er optimistisch. Ein Neuzugang soll künftig eine wichtige Rolle spielen.

Baris Özbek hat seiner Mannschaft vom TuS Bövinghausen nach dem 2:2 (1:2) gegen Preußen Münster II zwei Tage frei gegeben. Am Abend zuvor sah er eine Energieleistung seiner Truppe, die sich erfolgreich gegen eine Niederlage gegen Münster gewehrt hat.

"Klar, man kann sagen, dass das 2:2 in unserer Situation zu wenig ist, aber ich sehe das etwas anders", sagte Özbek. "Es ist nicht einfach, zurückzukommen, wenn du gegen eine solche Mannschaft mit 0:2 zurückliegst. Wir haben eine tolle Moral gezeigt gegen eine der spielstärksten Mannschaften der Liga. Wir selbst hatten zu Beginn des Spiels eine dicke Chance, in Führung zu gehen, aber leider sprang der Ball vom Innenpfosten wieder raus." Dann habe man ein berechtigtes Elfmeter-Gegentor und einen Abseitstreffer hinnehmen müssen.

Aber genau diese Moral sei der Ansatz für eine erfolgreiche Aufholjagd in den kommenden Monaten. "Wir wollten pressen und hinten kompakter stehen. Und die Jungs setzen immer mehr von dem um, was ich erwarte."

Natürlich sei er mit der Punktausbeute aus den ersten drei Spielen - es sind vier Zähler - auch nicht ganz zufrieden. Aber das Aufstiegsrennen werde ein Marathon. "Im Winter werden wir uns nochmal verstärken. Da bin ich schon mit Ajan in Gesprächen", kündigte er an.

Zudem soll sein früherer Zimmerkollege aus der U21-Nationalmannschaft Marcel Heller eine wichtige Rolle übernehmen. "Er ist sehr charakterstark und wir verstehen uns wirklich sehr gut", erklärte Özbek. "Obwohl er jetzt vier oder fünf Monate nicht gespielt hat, hat man gegen Münster schon gesehen, wie wichtig er für uns werden wird."

Ex-Profi Heller ist erst im Laufe der vergangenen Woche vom TuS Bövinghausen verpflichtet worden. Ende April löste der 37-jährige Offensivspieler seinen Vertrag beim SV Straelen auf. Zuvor bestritt Heller 123 Spiele in der 1. und 131 Spiele in der 2. Bundesliga, sowie 74 Begegnungen in der 3. Liga. "Er hat genau das umgesetzt, was wir vorher besprochen haben und ich von ihm erwartet habe."