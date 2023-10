TVD Velbert: Acht Ligaspiele ungeschlagen - großes Lob fürs Trainerteam

Der Sportliche Leiter des TVD Velbert, Michael Kirschner, ist mit dem Start in die Oberliga Niederrhein bislang sehr zufrieden. Trotz des großen Umbruchs stehe man voll im Soll.

Der Auftakt bei Ratingen 04/19 ging zwar verloren, es sollte aber die bis dato einzige Niederlage des TVD Velbert in der Oberliga Niederrhein sein. Dementsprechend zufrieden zeigt sich der Sportliche Leiter Michael Kirschner. „Gerade nach unserer Vorbereitung, in der wir kein Spiel gewinnen konnten, sind wir sehr zufrieden damit, erst einmal verloren zu haben. Insgesamt können wir nach neun Spielen sagen, dass wir gut in die Saison gekommen sind.“

Dass eine neu zusammengestellte Mannschaft mit 15 Neuzugängen Zeit benötigt, ist Kirschner bewusst. „Wir haben den Altersdurchschnitt stark gesenkt, haben viele Leute aus unteren Ligen oder U19-Mannschaften geholt. Natürlich haben wir mit Dario Schumacher und Robert Nnaji auch erfahrenere Neuzugänge, aber insgesamt benötigen viele Spieler Zeit, um ihr Potenzial zu entfalten.“

Großes Lob für den guten Saisonstart bekommt ausdrücklich auch das Trainerteam um Cheftrainer Jens Grembowietz. „Unser Trainerteam hat immer den richtigen Match-Plan. Das klappt wirklich hervorragend. Unsere Mannschaft macht es ihnen aber auch einfach, wir haben eine enorm hohe Trainingsbeteiligung und -intensität. Mit den Jungs zu arbeiten, macht schon sehr viel Spaß.“

Neben der Niederlage stehen auch erst drei Siege zu Buche, fünfmal spielte Velbert unentschieden. Ärgern will sich Kirschner aber nicht. „Natürlich gibt es Spiele wie gegen Kleve, wo wir sagen können, da haben wir zwei Punkte liegen lassen. Ich denke, auch wenn zwei oder drei Punkte mehr sicher nicht unverdient wären, gleicht sich so etwas immer aus. Wir hätten bestimmt auch eins der Spiele, in denen wir remis gespielt haben, verlieren können.“

Am heutigen Freitagabend geht es zum SV Straelen (20 Uhr, RS-Liveticker), bevor dann in der Liga das Spiel gegen den VfB Hilden ansteht und im Pokal in der Grotenburg die Herausforderung KFC Uerdingen wartet. „Straelen zielt sicher insgeheim Richtung Aufstieg, auch wenn sie ebenfalls neu formiert sind und das nicht offiziell verkündet haben. Da sind viele Spieler, die sich mindestens in der Regionalliga beweisen wollen. Straelen trainiert auch häufiger als andere Oberligisten, das ist sicherlich eine der stärksten Mannschaften in dieser Liga. Die Schwere des Spiels ist bekannt, wir werden aber selbstbewusst auftreten und versuchen, etwas möglich zu machen und mitzunehmen.“

Wir haben kein klares Ziel, sondern freuen uns einfach auf unsere Entwicklung, die wir bis zur Winterpause nehmen werden. Michael Kirschner, Sportlicher Leiter TVD Velbert

Auch wenn die nächsten drei Spiele erfolgreich gestaltet werden können und alle Spiele gegen Mannschaften aus dem oberen Tabellen-Drittel gespielt sind, möchte Kirschner „weiter einen Schritt nach dem anderen gehen. Wir hatten zwei erfolgreiche Jahre, dennoch bleibt ein Platz im oberen Drittel ein großer Erfolg für uns. Wir haben kein klares Ziel, sondern freuen uns einfach auf unsere Entwicklung, die wir bis zur Winterpause nehmen werden.“