KFC Uerdingen: Diese Erkenntnisse zieht John aus dem Coup gegen den MSV

Nach der Pokal-Sensation ist beim KFC Uerdingen vor dem Oberliga-Alltag. Vor dem Spiel beim SV Sonsbeck haben wir mit dem Coach der Krefelder gesprochen.

Im Fußball geht es bekanntlich schnell. Aktuelles Beispiel: Der KFC Uerdingen. Nach dem verkorksten Start in die Oberliga-Saison war der Frust bei den Fans groß.

Doch innerhalb von nur vier Tagen haben sich die Krefelder davon rehabilitiert: Erst feierten sie ein 6:0 in der Liga gegen Union Nettetal, dann kegelten sie den Drittligisten MSV Duisburg sensationell aus dem Niederrheinpokal (1:0 n. V.).

Zwei Tage nach dem Pokalcoup und vor dem Auswärtsspiel beim SV Sonsbeck (Sonntag, 15 Uhr, RS-Liveticker) spricht Trainer und Sportchef Marcus John über...

... den Sieg gegen Duisburg: Wir hatten gehofft, dass etwas möglich ist. Für uns war es ein Highlight-Spiel, die Zuschauer waren heiß, das Stadion ausverkauft. Unter diesen Voraussetzungen dann eine Höchstleistung abzurufen und auch noch ein passendes Ergebnis zu erzielen, war grandios. Das tut uns allen richtig gut.





... Feierlichkeiten nach dem Spiel: Wir haben in der Kabine gefeiert und später im VIP-Raum etwas zusammen getrunken. Aber allzu spät wurde es nicht - wir waren alle ziemlich geschafft, außerdem war es ja unter der Woche.

... Erkenntnisse aus dem Spiel: Das Spiel hat gezeigt, wozu wir in der Lage sind, wenn wir unser Leistungsmaximum erreichen und sich alle an die Vorgaben halten und wir ohne Druck aufspielen können. Zudem hat man gesehen, dass die Mannschaft topfit ist. Selbst in der Verlängerung lag kein Spieler mit Krämpfen am Boden. Wir haben super verteidigt, das hat in der Liga oft noch nicht so gut geklappt. Es ist eine wertvolle Erkenntnis, dass wir uns auch mal zurückziehen und aus der Kompaktheit heraus Nadelstiche setzen können. Gegen Sonsbeck in der Liga sind die Vorzeichen aber umgekehrt. Jetzt sind wir eher in der Lage wie Duisburg gegen uns.

... mögliche Rotation in der Liga: Auf der einen Seite haben wir jetzt eine eingespielte Startelf, die zwei starke Auftritte in Serie gezeigt hat. Auf der anderen Seite brauchen wir nach dem kräftezehrenden Spiel gegen Duisburg auch frisches Personal. Jetzt ist es meine Aufgabe, die richtige Mischung zu finden. Klar ist: Wir dürfen die kommende Aufgabe auf keinen Fall unterschätzen. Wir müssen das MSV-Spiel gegen Sonsbeck vergolden und die Englische Woche mit dem dritten Sieg krönen.

... die anstehenden Partien gegen die Kellerkinder Sonsbeck, Meerbusch, Frintrop: Die Erwartungshaltung ist hoch und durch den Sieg gegen Duisburg sicher nicht gesunken. Da haben wir schon den Druck, diese Spiele zu gewinnen. Umso wichtiger ist es, dass wir die Aufgaben ernsthaft angehen. Unsere Niederlage gegen St. Tönis vor einigen Wochen war ja schon ein warnendes Beispiel.

... Pokal-Achtelfinalgegner TVD Velbert: Auf einen Ligakonkurrenten zu treffen, ist nie so richtig erfreulich, man hofft im Pokal ja auf ein wenig Abwechslung. In der Liga haben wir beim 0:0 eigentlich ein gutes Spiel gemacht, aber verpasst, Tore zu erzielen. Das wollen wir im Pokal nachholen.