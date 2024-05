Beim 1:7 der TVD Velbert beim SV Sonsbeck konnte Timo Brauer kaum helfen. Früh musste er runter. Nach dem Spiel hat er über den Abstiegskampf gesprochen.

Es war weder der Tag des TVD Velbert noch der von Timo Brauer. 1:7 ging sein Team beim SV Sonsbeck unter, Brauer musste verletzungsbedingt früh ausgewechselt werden.

Es war das 13. Spiel in Serie ohne Sieg. Der bisher letzte Dreier in der Oberliga Niederrhein datiert vom 10. Dezember 2023 - ein 1:0 gegen den Mülheimer FC. "Es ist eine sehr schwere Phase für uns alle. Das Erfolgserlebnis müssen wir einfach erzwingen. Wenn es nicht fußballerisch geht, dann über die Mentalität", sagte der Mittelfeldspieler.

Dafür ist Brauer, 33 Jahre alt, mit Vergangenheit unter anderem bei Schalkes U19, Rot-Weiss Essen und bei den Sportfreunden Lotte, ein wichtiger Baustein. "Ob ich Abstiegskampf kann", entgegnete er erstaunt auf RevierSport-Nachfrage. "Ich kann Abstiegskampf!"

Er wird es, wie die gesamte Mannschaft, in den verbleibenden vier Spielen unter Beweis stellen müssen. Drei Punkte trennen den TVD noch von der kritischen Zone. "Wir haben jetzt noch die direkten Konkurrenten. Die müssen wir einfach schlagen. Da wird sich dann zeigen, wer Eier hat und wer nicht."

Brauer hat in Velbert noch bis zum Sommer 2025 Vertrag. Seine Verbindung zu Rot-Weiss Essen geht über seine Zeit als Spieler hinaus. So arbeitet er seit Sommer 2022 in der Geschäftsstelle. Brauer beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der Betreuung bestehender und Gewinnung neuer Partner, zudem wird der "Essener Chancen – Botschafter" auch im Marketing- und PR-Bereich eingesetzt.

Im Februar 2024 hatte RevierSport berichtet, dass Brauer auch eine Rolle als möglicher Zugang für die zweite Mannschaft von Rot-Weiss Essen spielen könnte. "Damit beschäftige ich mich gar nicht. Ich habe meinen normalen Job bei RWE. Dass man damit in Verbindung gebracht wird, ist ganz normal. Da ist aber nix dran."

Deutlich mehr dran ist für Brauer aber am Aufstieg der ersten Mannschaft. "Ich glaube dran. Wir schaffen das." Aktuell steht RWE in der 3. Liga drei Punkte hinter dem Relegationsplatz. Den wiederum hat der SC Preußen Münster inne.