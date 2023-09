Oberliga Niederrhein: Schonnebeck zurück in der Spur, spätes Drama im Duell der Aufsteiger

In der Oberliga Niederrhein entscheidet Adler Union Frintrop das Aufsteigerduell für sich. Auch der VfB Homberg und die Spvg Schonnebeck fahren Siege ein.

In der Oberliga Niederrhein hat sich die Spvg Schonnebeck zurückgemeldet. Nach drei sieglosen Partien gewannen die Essener am Sonntag das Heimspiel gegen den SV Sonsbeck mit 2:0 und kletterten auf den sechsten Tabellenplatz. Mann des Tages war Calvin Küper, der in der zweiten Halbzeit beide Treffer der Spielvereinigung erzielte (63., 81.).

Einen Platz vor Schonnebeck steht der 1. FC Kleve, der es bei den Sportfreunden Hamborn 07 verpasste, auf den zweiten Tabellenplatz zu springen. 1:1 endete die Partie beim Tabellenvorletzten aus Duisburg. Justin Bock brachte Hamborn in Führung (57.), Hasan Akcakaya glich aus (69.).

Auch der VfB Hilden hätte weit in die Spitzengruppe hinter Tabellenführer Sportfreunde Baumberg vordringen können. Doch der gastgebende VfB Homberg hatte andere Pläne: Julian Bode (17.) und Tim Ulrich (85.) schossen die Duisburger zum zweiten Saisonsieg, daran konnte der zwischenzeitliche Ausgleich von Hildens Talha Demir (56.) nichts ändern.

Groß war der Jubel derweil bei Adler Union Frintrop. Im Duell der Aufsteiger gewannen die Essener 2:1 beim Mülheimer FC 97 - dank eines Treffers in der Nachspielzeit durch Tommy Groll.

MFC und Adler Union punktgleich über dem Strich

Der MFC ging zunächst durch Oben Molango in Führung (33.). Frintrop vergab die Chance zum Ausgleich durch einen vergebenen Elfmeter (37.). Zu Beginn des zweiten Durchgangs schwächte sich der Gastgeber aus Mülheim mit einem Platzverweis für Pascal Kubina (52., Handspiel). In Unterzahl verteidigten sie das 1:1 tapfer - aber eben nur bis zur Nachspielzeit. Beide Teams stehen nach der Partie punktgleich über dem Strich.

Der dritte Aufsteiger FC Büderich belegt nach wie vor einen Abstiegsplatz. Kevin Weggen hatte gegen Union Nettetal zwar eine 2:0-Führung besorgt (47., 54.). Doch auch die Nettetaler hatten einen Doppelpacker in ihren Reihen: Mit zwei Elfmeter-Treffern (64., 75.) erzielte Leonard Lekaj den 2:2-Endstand.

Oberliga Niederrhein: Die Ergebnisse des 7. Spieltags

Spvg Schonnebeck - SV Sonsbeck 2:0

Sportfreunde Hamborn - 1. FC Kleve 1:1

VfB Homberg - VfB Hilden 2:1

FC Büderich - Union Nettetal 2:2

Mülheimer FC - Adler Union Frintrop 2:2

Ratingen 04/19 - TSV Meerbusch 2:1 (Freitag)

Sportfreunde Baumberg - ETB SW Essen 0:0

SC St. Tönis - TVD Velbert 2:2

KFC Uerdingen - SV Straelen 4:3 (alle Samstag)