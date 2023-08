SG Wattenscheid 09: Reaktion auf Verletzungsprobleme - Neuer Torwart kommt von RWO

Zwei der drei Torhüter bei der SG Wattenscheid 09 fallen zurzeit verletzt aus. Nun hat der Oberligist nachgelegt und einen jungen Keeper verpflichtet, der zuletzt für RWO spielte.

Für die SG Wattenscheid 09 ist der Auftakt in die Oberliga Westfalen nach dem Regionalliga-Abstieg alles andere als glücklich verlaufen. Die ersten beiden Spiele gegen die SG Finnentrop/Bamenohl (1:3) und die SpVgg Vreden (0:1) gingen verloren, dazu muss sich Christian Britscho mit Verletzungspech herumschlagen.

Zwei seiner etatmäßigen drei Torhüter sind zurzeit nicht einsatzbereit. Lars Holm fehlt mit einer Knochenhautentzündung und wird länger pausieren müssen, Ahmed Kulalic plagt eine Verletzung an der Hand. Der einzige verbliebende Schlussmann ist der erst 18-jährige Daniel Dudek, der im Sommer von Westfalia Herne kam und die ersten beiden Oberliga-Spielen im Tor stand.

Nun bekommt der Deutsch-Pole einen jungen Konkurrenten. Die Wattenscheider haben Phil Lenuweit unter Vertrag genommen. Der 19-Jährige stand zuletzt für die U19 von Rot-Weiß Oberhausen im Tor. In den letzten zwei Spielzeiten brachte er es auf 27 Einsätze in der A-Junioren-Bundesliga West. Zuvor wurde spielte er in der Jugend bereits beim FC Schalke 04, dem VfL Bochum und früh auch schon bei den Wattenscheidern.

Lenuweit kommt "trotz zahlreicher Angebote"

"Mit Phil konnten wir einen talentierten Keeper unter Vertrag nehmen, der sich trotz zahlreicher Angebote am Ende für uns entschieden hat. Mit ihm werden wir die Lücke schließen, die gesundheitsbedingt auf der Torhüterposition entstanden ist", erklärte Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo in einer Pressemitteilung.

Der junge Torwart hat sich auch aufgrund der Nähe zur Heimat für die SGW entschieden. "Die SG Wattenscheid 09 ist ein Traditionsverein. Ich selbst wohne in Bochum und habe schon in der U9 für den 09-Nachwuchs gespielt. Daher freue ich mich einfach, wieder zurück zu sein und hoffe auf möglichst viel Spielpraxis und meine ersten Schritte im Herrenfußball."

Auch wenn Lenuweit erst spät zur Mannschaft stößt, die Eingewöhnungszeit dürfte nicht zu lang ausfallen. "Da ich viele Bekannte in der Mannschaft habe, wird es sicher eine familiäre Atmosphäre", blickte der Keeper voraus.

Am Sonntag (15 Uhr) hat Britscho dann wieder die Wahl zwischen zwei Torhütern. Die SGW empfängt den ASC 09 Dortmund, der die Dortmunder Derby-Wochen zum Auftakt - 2:0 über Bövinghausen, 0:0 gegen Brünninghausen - mit vier Punkten abgeschlossen hat.