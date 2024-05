Der VfB Frohnhausen konnte unter der Woche seinen neunten Saisonsieg einfahren. Damit spitzt sich der Abstiegskampf in der Landesliga Niederrhein 2 weiter zu.

Erst zum zweiten Mal in der laufenden Spielzeit konnte der VfB Frohnhausen zwei Siege innerhalb eines Monats einfahren. Das 5:0 gegen den SV Hönnepel-Niedermörmter lässt Trainer Issam Said weiter an den Klassenerhalt in der Landesliga Niederrhein 2 glauben.

"Das war ein Pflichtsieg", bilanziert Said. "Am Sonntag gegen Rellinghausen müssen wir diesen Lauf eventuell mitnehmen und mit breiter Brust auftreten. Wir müssen mal wirklich wie Männer auftreten!"

Das klare Ziel des Trainers ist der direkte Klassenerhalt. Zwar würde mit hoher Wahrscheinlichkeit auch der 16. Tabellenplatz für die Relegation reichen, doch Frohnhausen möchte die Klasse direkt halten.

"Wir schauen nur auf Bedburg. Das ist auch der einzige Platz, den wir aktuell noch erreichen können. Diese zwei Punkte wollen wir aufholen." Der VfB steht derzeit mit 31 Punkten auf dem 17. Tabellenplatz.

Die SpVgg Steele steht aufgrund des besseren Torverhältnisses auf dem 16. Rang. Platz 15 würde den direkten Klassenerhalt bedeuten. Dort steht aktuell die SGE Bedburg-Hau.

Das Wunder von Frohnhausen?

Der Cheftrainer zeigt sich selbst ein wenig überrascht, dass Frohnhausen zu diesem Zeitpunkt der Saison noch um den Klassenerhalt kämpfen kann: "Es ist auch ein kleines Wunder, dass wir überhaupt noch dabei sind. Dank dem Lieben Gott sind wir noch am Leben."

Es ist auch ein kleines Wunder, dass wir überhaupt noch dabei sind. Dank dem Lieben Gott sind wir noch am Leben. Issam Said

Er weiß auch, dass man nun auf Schützenhilfe hoffen muss: "Klar ist auch, dass Bedburg irgendwann nochmal gewinnt. Wenn die ihre Hausaufgaben machen, können wir uns auf den Kopf stellen. Wir sind leider auf andere angewiesen."

Eine Sache der Einstellung

Sein Zusatz: "Wir haben eigentlich eine spielstarke Mannschaft, aber wir bekommen es nicht aufs Parkett. Wir haben immer wieder Spieler, die sich schlecht auf das Spiel vorbereiten."

Im Training erkennt er immer wieder gute Ansätze seiner Truppe, die im tatsächlichen Spiel nicht mehr zu erkennen sind. "Sonntags im Spiel haben wir dann immer zehn, 20 Minuten, in denen ich denke, dass wir eine Kreisliga A-Mannschaft sind. Das ist eine reine Einstellungssache."

Wir haben immer wieder Spieler, die sich schlecht auf das Spiel vorbereiten. Issam Said

Der Frohnhausen-Coach fasst die spielerischen Probleme zusammen: "Wenn die Mannschaft fußballerisch herausgefordert wird, ist sie gut dabei. Wenn sie das Spiel selbst machen muss, oder 15 Minuten unter Druck gerät, dann kommt sie nicht klar, weil die Mannschaft einfach sehr jung ist."

Am Sonntag steht das zweite Spiel einer Englischen Woche an. Um 15 Uhr beginnt die Partie gegen den ESC Rellinghausen. Laut Said ist das "fast schon ein Finalspiel."