Oberliga Westfalen: Wattenscheid verliert erneut - Oerterer rettet Erkenschwick einen Punkt

Der zweite Spieltag der Oberliga Westfalen geizte hintenraus nicht mit Toren. Die SpVgg Erkenschwick und TuS Bövinghausen sorgen für Spektakel.

Tore waren es, die die Oberliga Westfalen am ersten Spieltag noch ausgezeichnet hatte. Der zweite Spieltag geizte damit in der ersten Halbzeit im Vergleich noch. Schlussendlich blieb aber am Nachmittag doch nur ein Spiel ohne Tor.

Die SG Wattenscheid 09 kommt nach dem Regionalliga-Abstieg weiter nicht in Tritt. Bei der SpVgg Vreden kassierte die Mannschaft von Trainer Christian Britscho kurz vor Schluss das 0:1 durch Maximilian Hinkelmann (83.). Die Gastgeber feierten so ihren ersten Saisonsieg. Ohne Erfolgserlebnis verließen die Spieler von Eintracht Rheine und dem SC Preußen Münster II den Platz. Damit bleiben beide Teams in dieser noch jungen Saison ungeschlagen.

Das würden sich wohl auch die Sportfreunde Siegen wünschen. Die Mannschaft von Trainer Patrick Helmes ging leer aus. Beim Aufsteiger 1. FC Gievenbeck gab es eine 1:3-Niederlage. Bereits zur Pause hatte Siegen 0:1 zurückgelegen. Nach Loius Martin (19./74.) traf auch Leon Gensicke (90.+5) für Gievenbeck. Den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte Marius Zentler (57.).

Mit Türkspor Dortmund zahlte ein anderer Aufsteiger Lehrgeld. Zwar ging die Mannschaft von Trainer Sebastian Tyrala gegen die TSG Sprockhövel durch Koray Dag früh in Führung (8.), aber der gestandene Oberligist ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen: Kiyan Gilani mit seinen Saisontreffern drei und vier (45.+1/79.) und Levin Müller (46.) drehten das Spiel zum 3:1.

Und auch Westfalia Rhynern scheint den Schwung der Vorsaison noch nicht mitnehmen zu können. Gegen die SV Schermbeck gab es ein 2:3 (0:0). Dabei hatte Rhynern nach dem Gegentor von Timur Karagülmez (54.) sogar dank Tim Neumann (64.) und Lennard Kleine (71.) geführt. Wiederum Karagülmez glich aus (88.), ehe in der Nachspielzeit noch der Siegtreffer für Schermbeck fiel (90.+4).

Die SG Finnentrop/Bamenohl und die SpVgg Erkenschwick lieferten beim 3:3 (3:1) eines der torreichsten Spiele des Nachmittags. Philip Hennes hatte die Hausherren in Führung gebracht (4.). Andreas Ovelhey (11.) glich noch vor der Pause aus. Ehe Bernie Lennemann mit einem Doppelpack (26./35.) die SG mit 3:1 in Front brachte. Dann schlug die Stunde von Stephan Oerterer. Der Schwicker-Stürmer glich durch zwei Elfmeter für den Aufsteiger aus (59./64.) und bescherte Erkenschwick den ersten Oberliga-Punkt der Saison.

Bövinghausen mit ersten Saisonsieg

Der ambitionierte TuS Bövinghausen hat sich für die 0:2-Niederlage im Derby gegen den ASC 09 Dortmund rehabilitiert. Die Dortmunder gewannen beim TuS Ennepetal mit 4:2 (0:1). Eric Yahkem (45./76.) traf für die Elf von Trainer Sebastian Westerhoff. Allerdings reichten drei Tore innerhalb von knapp zehn Minuten für den Sieg für die Mannschaft aus Dortmund. Umut Yildiz (53.) und Jeron Al-Hazaimeh (58./62.) trafen für Bövinghausen. Ilker Aglan setzte den Schlusspunkt zum 4:2 (88.).

Victoria Clarholz und die Sportfreunde Lotte hatten sich bereits am Samstag 0:0 getrennt.

Das Dortmunder Derby beschließt den zweiten Spieltag: Der ASC 09 Dortmund empfängt um 18 Uhr den FC Brünninghausen.