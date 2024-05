Jetzt macht auch Günther Jauch bei der DFB-Show um die EM-Tickets mit. Per 500-Euro-Frage präsentiert der Quizmaster einen weiteren EM-Fahrer.

Bei Günther Jauchs Quizshow „Wer wird Millionär?“ ist Pascal Groß nicht dabei - dafür aber bei der Fußball-EM. Der 32 Jahre alte Profi vom englischen Premier-League-Club Brighton & Hove Albion wurde am Mittwochmorgen von Jauch mit einer 500-Euro-Frage für das Aufgebot von Bundestrainer Julian Nagelsmann präsentiert. Klein, groß, dick, dünn - lauteten die Antwortmöglichkeiten. „Das ist eigentlich eher eine 5-Euro-Frage“, sagte Jauch, der in dem Instagram-Video auf der DFB-Seite vor einem Shirt mit Suppen-Werbung stand.

Der humorvoll präsentierte Clip setzt die Nominierungsreihe des DFB für den Kader beim Heimturnier in diesem Sommer fort. Nagelsmann wird am Donnerstag (13.00 Uhr) in Berlin das komplette Aufgebot offiziell verkünden. Vor Groß war am Mittwoch schon Robert Andrich von Toni Kroos und dessen Bruder Felix in deren Podcast „Einfach mal luppen“ präsentiert worden.

In Groß, Andrich und Aleksandar Pavolovic, der sein EM-Ticket bereits am Montag bei RTL bekam, sind drei Spieler für die Sechserposition fix. Toni Kroos ist ohnehin gesetzt, wenn auch noch nicht verkündet. Damit ist für Leon Goretzka vom FC Bayern kein Platz mehr im Kader. Groß hatte im September noch unter Ex-Bundestrainer Hansi Flick sein Debüt in der Nationalmannschaft gegeben. Auch Nagelsmann setzt auf den ruhigen und verlässlichen Strategen im defensiven Mittelfeld, der in England seit Jahren auf höchstem Niveau spielt.

GZSZ-Urgestein Wolfgang Bahro verkündet Kimmich-Nominierung

Wenig später hat Joshua Kimmich hat beim EM-Nominierungsmarathon das nächste Tagesticket abbekommen. Der Rechtsverteidiger vom FC Bayern München wurde am Mittwoch von Schauspieler Wolfgang Bahro alias Jo Gerner am Set der Serie „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“ für das Heimturnier nominiert. Kimmich ist seit vielen Jahren als Fan der Kult-Sendung bekannt.

In einer bislang einmaligen Aktion streckt der DFB die Turnierzusage für die EM-Akteure über mehrere Tage und verkündet diese über TV-Sendungen oder in Internetformaten. Die offizielle Bekanntgabe des ganzen Aufgebots durch Bundestrainer Julian Nagelsmann wird am Donnerstag (13.00 Uhr) in Berlin stattfinden.

Kimmich nimmt im Konzept von Nagelsmann für das Heimturnier einen Stammplatz rechts außen in der Viererabwehrkette ein. Der Bundestrainer hatte ihn nach den Test-Enttäuschungen im November gegen die Türkei (2:3) und in Österreich (0:2) von der Sechserposition dorthin zurückversetzt. Auch beim FC Bayern nimmt der 29-Jährige mittlerweile wieder diese Rolle ein.

Für Kimmich ist die Heim-EM nach vier erfolglosen Anläufen und den Enttäuschungen bei den Weltmeisterschaften 2018 und 2022 sowie der EM 2021 der nächste Versuch, endlich einen großen Titel mit der Nationalmannschaft zu gewinnen. Mit 84 Länderspielen ist er hinter den Weltmeistern von 2014, Manuel Neuer, Toni Kroos und Thomas Müller, der erfahrenste Akteur im Aufgebot.