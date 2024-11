EM-Endrunde erreicht, zwölf Spiele unbesiegt und viele junge Talente. Die U21 darf sich auf die EM im nächsten Jahr freuen.

Die deutschen U21-Fußballer haben ihre Erfolgsserie auch nach der Qualifikation für die Endrunde 2025 in der Slowakei fortgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Antonio Da Silva bezwang im Testspiel Dänemark mit 3:0 (1:0) und blieb damit im zwölften Spiel nacheinander unbesiegt.

Vor 11.820 Zuschauern am Aachener Tivoli erzielten Nicolo Tresoldi von Hannover 96 (5. Minute) und Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt (48.) sowie Youssoufa Moukoko von OGC Nizza (81.) die Treffer für die deutsche Mannschaft. Diese trifft im letzten Spiel des Jahres am nächsten Dienstag (18.15 Uhr) in Valenciennes in einem weiteren Testspiel auf Frankreich.