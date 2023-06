Oberliga Niederrhein: Kurios - Schonnebeck holt Stürmer aus der Kreisliga A zurück

Auf der Suche nach einem Stürmer ist die Spvg. Schonnebeck in der Kreisliga A fündig geworden. Der neue Mann spielte schon früher am Schetters Busch.

Nach Stationen in der Regional- und Oberliga trat Thomas Denker 2020 kürzer und wechselte von der Spvg. Schonnebeck zum SuS Haarzopf in die Kreisliga.

Drei Jahre später geht der 32-Jährige den umgekehrten Weg. Er will es offenbar noch einmal wissen und kehrt nach Schonnebeck zurück. Bei den Schwalben ist der gelernte Mittelfeldspieler im Sturmzentrum eingeplant.

"Wir sind ja für ungewöhnliche Transfers bekannt, von daher kann das niemanden wirklich überraschen", erklärt der Sportliche Leiter Christian Leben. "Tommy hat in den letzten Wochen hart an sich gearbeitet und wird noch ein paar quälende Vorbereitungswochen benötigen, bis wir ihn wieder auf dem Fitnesslevel der Oberliga haben."

Denker sei der großgewachsene Stoßstürmer, der vorne seinen Körper gut einsetzt, Bälle festmacht oder mit dem Kopf verlängert, den die Spielvereinigung gesucht habe, heißt es weiter. "Zudem hatten wir in den zurückliegenden Jahren selten einen Spieler im Kader, der so einen unbändigen Willen hat, unbedingt ein Tor erzielen zu wollen und dabei weder sich noch seine Gegenspieler schont."

Ich freue mich riesig auf die erneute Chance hier in Schonnebeck Thomas Denker

Denker kehrt nach drei erfolgreichen Jahren in Haarzopf zurück an den Schetters Busch. Mit der zweiten Mannschaft des SuS, der "Ü23", stieg er in die Kreisliga A auf und feierte dort in der abgelaufenen Saison die Meisterschaft - das Team verzichtete allerdings auf den Aufstieg.

Denker hat seine Qualitäten aber auch schon auf gehobenem Niveau unter Beweis gestellt. Das Eigengewächs von Rot-Weiss Essen stand für RWE schon in der Regionalliga auf dem Rasen, kam aber überwiegend in der damaligen zweiten Mannschaft zum Einsatz.

Nach seiner Zeit bei Rot-Weiss spielte Denker für Germania Ratingen, ehe er zwischen 2016 und 2020 104 Partien für Schonnebeck bestritt. In der Oberliga Niederrhein lief der gebürtige Essener bereits 215-mal auf (43 Tore).

"Ich freue mich riesig auf die erneute Chance hier in Schonnebeck. Danke nach Haarzopf für die erfolgreiche, intensive und wunderschöne Zeit, wir sehen uns wieder", sagt Denker zu seinem Wechsel.

Spvg. Schonnebeck: Transfers im Überblick (Stand 26. Juni)

Zugänge: Thomas Denker (SuS Haarzopf), Lukas Korytowski (Borussia Mönchengladbach U19), Yannick Geisler (SSVg Velbert), Nico Wolters (Cronenberger SC), Joshua Yeboah (KFC Uerdingen), Marius Heck (TVD Velbert), Torben Simon (Holzwickeder SC), Luca Pinke (eigene U19), Daniil Brazhko (Rhenania Bottrop), Tim Winking (1. FC Bocholt), Artur Golubytskij (VfL Bochum U19), Aaron Oteng-Appiah (FC Kray U19)

Abgänge: Georgios Ketsatis (SV Burgaltendorf), Wilfried Sarr (FC Kray), Dustin Hoffmann (Adler Frintrop), Nermin Badnjevic (VfB Homberg), Louis Jozek (SSV Buer), Marwin Studtrucker (Karriereende, wird Co-Trainer in Schonnebeck), Tarkan Yerek (Fatihspor Essen)