SV Straelen: Nächster Neuer! U19-Abwehr-Talent des MSV Duisburg kommt

Die Oberliga-Planungen von Regionalliga-Absteiger SV Straelen laufen auf Hochtouren. Der nächste Neue ist an der Römerstraße vorgestellt worden.

"Ich hoffe sehr, dass ich einen Trainer und Verein finde, wo ich eine echte Chance erhalte, und weiter ausgebildet werde, um meinen Traum Schritt für Schritt näher zu kommen", sagte Jeremiaha Maluze noch Ende Mai im Gespräch mit dem Portal "transfermarkt.de".

Keine zwei Wochen später hat er für sich einen solchen Verein gefunden. Maluze wurde am Donnerstagabend (8. Juni) offiziell beim Regionalliga-Absteiger SV Straelen vorgestellt und gleich mit einem langfristigen Kontrakt ausgestattet.

"Mit Jeremiaha Maluze verpflichten wir für die kommenden drei Jahre einen hochtalentierten Innenverteidiger. Jeremiaha hat sich bewusst für den SV Straelen entschieden und freut sich auf die neue Saison! Wir sind sehr stolz ihn von nun an in unseren Reihen zu haben und heißen dich herzlich willkommen bei uns", heißt es in einer Pressemitteilung des kommenden Oberliga-Niederrhein-Vertreters.

Der 18-jährige Innenverteidiger mit einem Gardemaß von 1,93 Meter hat sich beim MSV Duisburg nicht immer wertgeschätzt gefühlt. 15 Spiele absolvierte er in der abgelaufenen U19-Bundesliga-West-Saison. Im Sommer 2022 war Maluze von der SG Unterrath nach Duisburg gewechselt, um sich den Traum vom Profi zu erfüllen. Doch das wird beim MSV nicht klappen. Er geht erst einmal den Umweg über die Oberliga Niederrhein beim SV Straelen.

SV Straelen: Insgesamt sieben Zugänge fix

Vor Maluze hatte Straelen bereits Luca Thissen (Fortuna Düsseldorf U23), Markus Müller (TSV Wachtendonk), Tom Hirsch (Ratingen 04/19), Seong-sun You (Preußen Münster U23), Marcio Blank (KFC Uerdingen U19) und Kenan Hreljic (FK Liepaja) als Neuzugänge präsentiert.

Auf der Gegenseite sind bislang nur die Abgänge von Julius Paris (FC Schalke 04 U23), Kevin Kratzsch (Rot-Weiß Oberhausen), Heni Ben Salah (VfB Homberg) und Lennart Winkler (Fortuna Köln) offiziell. Zahlreiche weitere Spieler werden die Blumenstadt aber noch verlassen.