TVD Velbert: 11. Zugang! Stürmer kommt von einem Regionalliga-Aufsteiger

Der TVD Velbert hat einen weiteren Spieler verpflichtet. Ein Stürmer eines bisherigen Lokalrivalen hat unterschrieben.

Auf der Suche nach erfahrenen Spielern, zu den bisher vielen geholten Talenten, kann der TVD Velbert nach den Transfers von Dario Schumacher (30) und Luka Bosnjak (25), nun auch die Verpflichtung von Robert Nnaji (26) vom Regionalliga-Aufsteiger SSVg Velbert bekanntgeben.

Nnaji ist wohnhaft in Essen, aber irgendwie auch ein Velberter Junge. Da er nach der Station beim Bezirksligisten Vogelheimer SV fünf Jahre bei der SSVg Velbert in der Oberliga spielte, bis dann auch die Regionalliga-West-Klubs auf ihn aufmerksam wurden. In dieser Liga spielte er dann eine Saison mit 19 Einsätzen bei den Sportfreunden Lotte und die Hinrunde der letzten Saison beim 1.FC Bocholt. Nach weiteren elf Einsätzen in der Rückrunde kehrte er wieder wieder zur SSVg Velbert zurück und feierte dort den Aufstieg in die Regionalliga West. Nnaji konnte in 17 Einsätzen vier Tore zum Oberliga-Niederrhein-Titel beisteuern.

"Robert ist ein technisch starker und schneller Spieler, der wie er selbst sagt, gerne dort offensiv spielt, wo für den Torerfolg mit verantwortlich seien kann. Auch spielt Robert nun beim TVD, mit seinen ehemaligen Weggefährten Timo Brauer und Dario Schumacher wieder zusammen. Wir freuen uns, dass das geklappt hat", werden Vorstand Andre Grimmert, Sportlicher Leiter Michael Kirschner und das Trainerteam Jens Grembowietz/Markus Braasch unisono in einer TVD-Pressemitteilung zitiert.

Die Zugänge des TVD Velbert in der Übersicht

Robert Nnaji (SSVg Velbert), Dario Schumacher (1. FC Bocholt), Timo Meißner (KFC Uerdingen), Eunseok Ko (FC Kray) und Athanasios Xiros (SSVg Velbert), Kohei Nakano (TuRU Düsseldorf), Luka Bosnjak (TuS Bövinghausen), Justin Sarpong (Concordia Wiemelhausen), Serkan Güzel (BW Mintard), Harumi Goto (TSV Meerbusch), Mick Cedric Matthes (RWO U19), Simon Struck (Westfalia Herne) kommen im Sommer jetzt schon elf Spieler nach Velbert.

Verlassen werden den TVD Dennis Wegner, Jacob Jawad (beide FC Büderich), Jonas Haub (VfB Homberg), Joelle Tomczak (TuS Bövinghausen) und Fabio di Gaetano (KFC Uerdingen), Marius Heck (Schonnebeck).