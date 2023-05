Oberliga Niederrhein: Abstiegskampf immer enger, Hilden dreht Spiel um Platz zwei gegen den ETB

In der Oberliga Niederrhein stehen nur noch Abstiegsentscheidungen aus. Hier wird es nun immer enger.

Während die meisten Ligen auf der Zielgeraden sind oder bereits den letzten Spieltag absolviert haben, sind in der Oberliga Niederrhein noch vier Spieltage zu gehen.

Der Vierletzte findet unter der Woche statt, vier Partien standen am Mittwoch auf dem Programm. Während oben klar ist, dass die SSVg Velbert in die Regionalliga West aufsteigt, stehen am Ende der Tabelle mit dem FSV Duisburg, dem FC Kray, dem Cronenberger SC und TuRU Düsseldorf vier der sechs Absteiger fest.

Zwei weitere werden gesucht, theoretisch sind die Teams ab Rang acht gefährdet. Allerdings wird Baumberg ganz sicher nicht absteigen, so viel kann gar nicht passieren, dass die SF noch nach unten rutschen.

Enger wird es für den MSV Düsseldorf, der am Dienstag bereits vorlegen konnte durch ein 2:1 gegen die Sportfreunde Baumberg. Am Mittwoch ging es vor allem für Union Nettetal - vor dem Spieltag war der Abstand auf den ersten Abstiegsplatz nur vier Punkte - darum in Ratingen zu punkten, um den VfB Homberg, den 1. FC Monheim und den SV Sonsbeck vor deren Partien am Donnerstag unter Druck zu setzen.

Doch das Vorhaben ging schief, denn Ratingen gewann sein Heimspiel nach Treffern von Phil Spillmann, Yassin Merzagua und Tom Hirsch (2), die alle nach der Pause fielen, souverän mit 4:0. Homberg und Monheim können nun am Donnerstag auf einen Zähler an Nettetal rankommen.

Homberg spielt beim Absteiger TuRU Düsseldorf, Monheim muss gegen die SSVg Velbert ran. Der 1. FC Kleve verpasste die fast sichere Rettung, der TSV Meerbusch machte in Kleve aus einem 0:2 ein 2:2.

Interessant zudem am Mittwoch: In Hilden ging es um den zweiten Platz hinter Velbert. Der VfB Hilden empfing den ETB SW Essen. Und die Gäste vom Uhlenkrug konnten ihre Führung nicht ins Ziel bringen. Hilden drehte die Partie und gewann mit 2:1 und verteidigte den zweiten Platz. Der ETB rutschte durch die Niederlage auf Rang fünf ab.