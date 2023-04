KFC Uerdingen: Nach CSC-Schlappe - wieder kein Heimsieg für die Krefelder

Der KFC Uerdingen patzte einmal mehr in dieser Saison in einem Heimspiel. Gegen den TSV Meerbusch kam der KFC nicht über ein 1:1-Remis hinaus.

Nach dem 1:0-Sieg bei der SSVg Velbert und dem optimalen Start von Interimstrainer Dmitri Voronov hatten viele Fans des KFC Uerdingen gehofft, dass die Saison doch noch irgendwie zu einem positiven Ende gebracht wird.

Doch nur einige Tage später zeigte die Mannschaft wieder ihr schlechtes Gesicht. Beim Abstiegskandidaten Cronenberger SC setzte es eine peinliche 2:3-Schlappe.

Die Englische Woche sollte dann doch noch mit einem Heimsieg beendet werden. Denkste!

Gegen den TSV Meerbusch kam das Voronov-Team nicht über ein 1:1-Remis hinaus. "Wir sind hier stark ersatzgeschwächt angetreten und mussten gar mit Leuten aus der zweiten Mannschaft spielen. Das ist ein gutes Ergebnis für uns", meinte TSV-Vorstandsboss Christoph Peters.

KFC Uerdingen: Udegbe - Beric (75. Talarski), Kadiata, M'Bengue, Meißner - Funk, Kenia, Lipinski (46. Francis) - Rizzo (61. Odenthal), Terada, Weber (81. Mouadden). Udegbe - Beric (75. Talarski), Kadiata, M'Bengue, Meißner - Funk, Kenia, Lipinski (46. Francis) - Rizzo (61. Odenthal), Terada, Weber (81. Mouadden). TSV Meerbusch: Oberhoff - Hoff, Meurer, van den Bergh (56. Reinert) - Boldt, Tolaj (74. Ballah), Dowidat, Abdelkarim - Amoah, Ayan, Goto. Schiedsrichter: Sven Heinrichs. Tore: 0:1 Goto (15.), 1:1 Funk (32.). Gelbe Karten: Dowidat - Tolaj. Rote Karte: Evers (78.). Zuschauer: 600.

Für den neuen Trainer und Sportchef Marcus John wird es ab dem 1. Juli 2023 viel Arbeit an der Grotenburg geben. Noch so ein schlechtes Jahr in der Oberliga Niederrhein dürfte den KFC wohl einige Fans kosten.

Auch gegen Meerbusch fanden nur 600 Fans den Weg in die ansonsten sehr oft mit 2000 Zuschauern ausverkaufte Grotenburg. Die Krefelder Fußballfans scheinen, zumindest in der Saison 2022/2023, erst einmal genug von dieser Mannschaft des KFC Uerdingen gesehen zu haben.