TuS Bövinghausen hat im Topspiel gegen Spitzenreiter Preußen Münster II in letzter Minute einen Punkt gerettet. Die TSG Sprockhövel egalisierte ebenfalls ein Zwei-Tore-Defizit gegen Paderborn II.

Last-Minute-Punkt für den TuS Bövinghausen im Spitzenspiel! Zu Hause gegen Tabellenführer SC Preußen Münster II konnte der Tabellenzweite ein 0:2-Defizit spät in ein 2:2 (0:1)-Unentschieden verwandeln.

Die Gäste aus Münster kamen besser ins Spiel und nach einigen Chancen fiel bereits das 0:1. Nach einer zu kurz geratenen Kopfball-Rückgabe von Migel-Max Schmeling schnappte sich SCP-Kapitän Luca Steinfeldt die Kugel und verwandelte zur Führung (17.).

Die Adlerträger traten auch in der Folge wie ein Spitzenreiter auf, mit breiter Brust und entschlossen. Bövinghausen dagegen wirkte zunächst eingeschüchtert, rückte dann aber wieder vor. Allerdings ohne gefährlich zu werden. Es blieb beim 0:1 zur Pause.

Nach dem Seitenwechsel setzte Preußen Münster nach. Der erste Angriff nach dem Seitenwechsel landete bereits im Tor. Francesco Di Pierro umkurvte Bövinghausen-Schlussmann Joshua Mroß und schob zum 2:0 aus Sicht der Gäste ein (50.).

Der TuS Bövinghausen gab sich allerdings nicht geschlagen. Nach knapp einer Stunde wurden die Gastgeber aktiver und erzielten prompt den Anschluss. Elmin Heric zog in den Strafraum und schloss trocken ins lange Eck ab – 1:2 (59.). Das Team von Sven Thormann wurde nun immer besser. Heric hatte die Chance zum 2:2, dribbelte sogar den Gästekeeper aus, scheiterte aber am spitzen Winkel (66.).

Bövinghausen blieb am Drücker, biss sich an der Hintermannschaft der Gäste aber immer wieder die Zähne aus. Bis zur 90. Minute. Nach einem Foulspiel gab es Gelb-Rot für Ali Cirak und die letzte Chance des Spiels. Florian Usein sprang nach der Hereingabe am höchsten und wuchtete den Ball per Kopf zum 2:2 ins Netz (90.).

Damit bleibt der TuS Bövinghausen mit drei Zählern in Schlagdistanz zu Preußen Münster II.

TSG Sprockhövel – SC Paderborn II 2:2 (0:0)

Auch die TSG Sprockhövel konnte ein Zwei-Tore-Rückstand wettmachen. Zu Hause gegen den Tabellenvierten SC Paderborn II holte der Abstiegskandidat einen überlebenswichtigen Punkt.

Eine torlose Halbzeit lang schlug sich der Drittletzte wacker gegen die Gäste aus Paderborn. Sprockhövel ließ wenig zu, konnte aber auch selbst kaum Akzente setzen.

Nach dem Seitenwechsel drohte es dann ein ganz bitterer Abend zu werden. Nach einem Paderborn-Freistoß aus dem Halbfeld konnten die Sprockhövler den Ball nur zur Ecke klären. Diese führte zum 1:0 durch Dawyn-Paul Donner (48.). Es kam noch schlimmer. Die Gäste erhielten nur zwei Minuten später einen Strafstoß, Dominik Bilogrevic erhöhte zum 2:0 (50.).

Nur zwei Minuten später aber setzte Sprockhövel zur Gegenoffensive. Und nachdem Kenson Pierre Bauer mit Gelb-Rot vom Platz flog, folgte der Anschluss. Der eingewechselte Dominik Wasilewski verkürzte erst (65.) und traf dann in der Schlussphase sogar noch zum Ausgleich (78.). Beide Tore erzielte der Stürmer mit dem Kopf.

Die TSG drückte in der Folge auf das 3:2, hatte dazu gleich mehrere gute Abschlussmöglichkeiten. Am Ende aber blieb es zumindest bei einem wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt.