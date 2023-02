OL: ETB patzt, KFC-Krise größer, SSVg marschiert - Kray sieglos, Homberg atmet auf

Am Sonntag standen gleich neun von zehn Spielen in der Oberliga Niederrhein auf dem Programm. Die Ergebnisse des 24. Spieltag im Überblick.

TVD Velbert - Union Nettetal 3:0

Bereits am Freitag hatte der TVD Velbert den SC Union Nettetal mit 3:0 besiegt. Florian Schikowski, Björn Kluft und Ishmael Schubert-Abubakari erzielten die TVD-Treffer.

MSV Düsseldorf - VfB Homberg 0:4

Aufatmen am Homberger Rheindeich! Nach dem 2:2 im Derby gegen Hamborn und 1:2 gegen Ratingen gewann der VfB Homberg sein erstes Spiel in 2023 und liegt wieder auf Kurs Klassenerhalt. In Düsseldorf waren Justin Walker, Georgios Touloupis (2) und Yassir Sadki für die Mannschaft von Trainer Stefan Janßen erfolgreich.

1. FC Monheim - 1. FC Kleve 1:4

Der 1. FC Kleve hat die Abstiegsränge vorerst verlassen. Danny Rankl (2), Niklas Klein-Wiele und Tim Haal sorgten für die Klever Tore in Monheim. Für den 1. FC war Robin Schnadt erfolgreich.

Sportfreunde Hamborn - VfB Hilden 1:3

Ein Tag zum Vergessen für die Hamborner! Timm Golley sah die Rote Karte, ein Eigentor brachte die Hildener Führung und Patrick Percaco machte zehn Minuten für den VfB alles klar. Pascal Spors konnte in der 90. Minute noch auf 1:2 verkürzen, ehe in der vierten Minute der Nachspielzeit der VfB mit dem 3:1 alles klar machte.

Ratingen 04/19 - ETB SW Essen 4:1

Der ETB verabschiedet sich allmählich aus dem Aufstiegskampf. Nach dem 1:2 gegen die Sportfreunde Hamborn unterlagen die Essener auch bei Germania Ratingen mit 1:4. Damit setzten die Schwarz-Weißen den Start ins Jahr 2023 auch in den Sand. Die Ratinger Tore erzielten Emre Demircan, Simon Busch, Tim Potzler und Tom Hirsch. Für Essen traf Fatih Özbayrak.

SpVg Schonnebeck - KFC Uerdingen 2:2

Niederlage zum Jahresabschluss 2022 beim MSV Düsseldorf, Pleite zum Jahresauftakt 2023 gegen Sonsbeck und nun ein enttäuschendes 2:2-Remis in Essen Schonnebeck und das nach einer 2:0-Führung: Die KFC-Krise verschärft sich! Kevin Weggen und Pascal Weber hatten die Krefelder am Schetters Busch in Führung gebracht, doch Kevin Kehrmann und Calvin Küper hatten eine Schonnebecker Antwort parat. Nach diesem Remis und nunmehr elf Punkten Rückstand auf die SSVg Velbert braucht in Uerdingen niemand mehr von der Regionalliga-Rückkehr zu träumen.

FC Kray - TuRU Düsseldorf 0:2

Während beim KFC niemand mehr vom Aufstieg reden sollte, gilt dies auch in Kray, was den Klassenerhalt betrifft. Auch Trainer Christian Knappmann konnte die Krayer bisher nicht in die Erfolgsspur bringen und kassierte seine fünfte Niederlage im fünften Spiel als FCK-Coach. Nach Meerbusch, Homberg, ETB und Hilden unterlag Kray auch der TuRU aus Düsseldorf. Maxwell Bimpeh und Selcuk Yavuz schossen einen 2:0-Sieg für die Landeshauptstädter an der Buderusstraße heraus. Knappmanns Elf macht, tut und versucht in den Spielen etwas zu reißen, doch das ist für die Oberliga zu wenig. Kray sollte die Landesliga-Planungen aufnehmen. Bei noch 17 Spielen beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer 14 Punkte.

SV Sonsbeck - SSVg Velbert 0:1

Patrick Duschke besorgte für den Tabellenführer in Durchgang eins schon mit seinem Tor des Tages die drei Punkte.

Cronenberger SC - TSV Meerbusch 0:2

Vincent Boldt und Micah Cain schossen einen 2:0-Auswärtssieg für Meerbusch in Wuppertal-Cronenberg heraus.

FSV Duisburg - St. Tönis 2:2

Trotz einer 2:0-Führung zur Halbzeit durch Joshua Telesphore Kapenda und Oguz Oguz Karagüzel langt es für das Schlusslicht der Liga wieder nicht zu einem Sieg. Alfred Appiah (62.) und Brian Dollen (80.) sorgten für ein 2:2-Remis über das sich der Gast an diesem Sonntag mehr freuen konnte.