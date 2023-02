TuS Bövinghausen: Dzaferoski stichelt vor Derby gegen ASC - "Sie zahlen keine Gehälter"

Am Samstag, 11. Februar, wird es ab 18 Uhr in der Oberliga Westfalen heiß hergehen: TuS Bövinghausen empfängt den ASC 09 zum Dortmunder Derby.

Es war erst der 2. Spieltag der laufenden Saison 2022/2023, als Aufsteiger TuS Bövinghausen beim 3:1 in Dortmund-Aplerbeck ein Ausrufezeichen setzte und den Stadtrivalen besiegte.

1890 Zuschauer waren im Waldstadion vor Ort. Auf eine ähnlich große Kulisse hofft nun Ajan Dzaferoski am Samstag (11. Februar, 18 Uhr, RevierSport-Liveticker) an der Provinzialstraße. "Es sollten schon über 1000 Fans kommen. Ich bin da guter Dinge. Es ist ein prestigeträchtiges Derby. Die Leute sind auf den Vergleich Bövinghausen gegen Aplerbeck schon heiß", sagt der TuS-Boss gegenüber dieser Redaktion.

Dzaferoski und Samir Habibovic, seit Jahren der starke Mann beim ASC und Sportchef der 09er, pflegen ein freundschaftliches Verhältnis miteinander. "Es kommt nicht selten vor, dass wir zwei- bis dreimal am Tag telefonieren und viel lachen. Samir ist ein guter Freund", verrät Dzaferoski und schiebt hinterher: "Aber am Samstag ruht die Freundschaft. Da steht uns eine heiße sportliche Rivalität bevor. Wir wollen beide gewinnen und für unsere Klubs erfolgreich sein. Ich habe Samir schon einmal in dieser Saison gesagt, dass ich nichts dagegen hätte, wenn der ASC hinter uns als Zweiter in die Regionalliga aufsteigt (lacht)."

Die Regionalliga West: Das ist das große Ziel der Bövinghausener. Daraus macht auch Dzaferoski keinen Hehl mehr. "Ich habe meinen eigenen Tabellenrechner und hier habe ich ausgerechnet, dass wir neun, vielleicht zehn Siege in den verbleibenden 17 Spielen benötigen, um aufzusteigen. Nach der Niederlage in Lotte wollen wir mit dem 1. Sieg in 2023 am Samstag gegen den ASC beginnen", betont der mazedonische Geschäftsmann aus Dortmund.

Während die Aplerbecker schon rund ein Jahrzehnt in der Oberliga Westfalen spielen, ist der TuS Bövinghausen ein Neuling. Die Unterschiede liegen laut Dzaferoski allen voran am Standort. "Aplerbeck ist mit über 20.000 Einwohnern einer der größten Stadtteile in Dortmund. Bövinghausen liegt da unter 6000 Einwohnern. Das ist schon ein Unterschied. Alleine was Sponsoring-Möglichkeiten betreffen. Aber wir wollen nicht jammern: wir sind gut aufgestellt", sagt Dzaferoski.

Dass aus dem ASC-Umfeld zu hören sei, dass man finanziell mit dem TuS Bövinghausen nicht mithalten kann und will - wie beispielsweise bei der Verpflichtung von Kevin Großkreutz -, dass will Dzaferoski so aber nicht stehen lassen: "Ich habe auch gehört, dass sie keine Gehälter zahlen, weil das Wetter in Aplerbeck so toll ist (lacht). Im Ernst: Auch beim ASC kann man gut verdienen. Jeder wirtschaftet am Ende so, wie er meint. Ich hoffe, dass wir am Samstag ein tolles und faires sportliches Duell sehen. Der Bessere soll am Ende gewinnen."