SV Sonsbeck vor KFC: "Uns interessiert der Name des Gegners nicht!"

Der SV Sonsbeck steht in der Oberliga Niederrhein auf dem 10. Platz. Am kommenden Wochenende - Samstag, 18 Uhr, Grotenburg - geht es zum KFC Uerdingen.

Vor rund einem Jahr trennte den KFC Uerdingen, damals Regionalligist, und den ehemaligen Landesligisten SV Sonsbeck mit der Oberliga noch eine ganze Spielklasse.

Im Februar 2023 sieht das anders aus: Am 4. Februar (18 Uhr) treffen beide Klubs in Krefeld aufeinander. Ein absolutes Highlight steht aus Sicht des Aufsteigers aus Sonsbeck auf der Agenda – denn: Die Partie wird in der Grotenburg ausgetragen.

Warum ist das so bedeutsam? Kurzum: Hier wurden zu Bundesligazeiten die Heimspiele von Bayer Uerdingen ausgetragen. Und auch im Jahr 2023 ist die traditionelle Spielstätte noch gut besucht, wenn der KFC aufläuft. Im Durchschnitt empfangen die Krefelder etwa 2000 Zuschauer, die die Grotenburg so zum Hexenkessel der Oberliga machen.

Auch Sonsbeck-Coach Heinrich Losing erinnert sich an diese Zeiten: "Ich bin gebürtiger Krefelder und habe in Uerdingen gewohnt, als in der Grotenburg noch Bayer Uerdingen gekickt hat. Und ich war Fan von Bayer. Das Stadion hat ein ganz besonderes Flair. Wir brauchen gar nicht drüber reden, was für ein Highlight es für meine Jungs ist dort auflaufen zu dürfen."

Wie sein Team mit so einer Kulisse umgehen werde, würde sich erst am Spieltag zeigen, erklärt Losing gegenüber RevierSport. "Wir haben uns das Spiel mit dem Aufstieg in die Oberliga selbst erarbeitet und freuen uns tierisch. Ob wir am Ende aus der Kulisse Motivation ziehen oder vor Ehrfurcht erstarren werden wir sehen (lacht)."

Losing ist von seinem Team überzeugt, weiß natürlich aber auch um die schwere der Aufgabe und betont: "Wir sind ein kleiner Verein. Aus finanzieller Hinsicht und in Bezug auf die ganzen Rahmenbedingungen ist der KFC uns natürlich überlegen. Trotzdem darf man nicht vergessen: Wir spielen in der gleichen Liga."

Bereits im Hinspiel konnte der Tabellen-10. gegen die Blau-Roten zeigen, was in ihm steckt. Mit nur zehn Mann schaffte es Losings Team am 2. Spieltag bis kurz vor Ende der Partie gegenzuhalten, musste sich dann aber doch mit 0:1 geschlagen geben.

Doch seit dem Hinspiel hat sich beim KFC einiges verändert. Zuletzt verpflichtete der Ex-Zweitligist mit Björn Joppe einen neuen Trainer. Losing ordnet ein: "Es ist schwierig für mich Herrn Joppe einzuschätzen. Das macht es nicht einfacher einen Matchplan zu entwickeln. Eins ist klar: Wir müssen versuchen unser Ding durchzuziehen und uns nicht vom KFC hinten reindrücken lassen. Phasenweise wird sich das aber aufgrund der Qualität des Gegners nicht vermeiden lassen."

Auch wenn der Tabellen-3. natürlich eine harte Aufgabe sei, ist sich der 43-Jährige sicher: "Wir können einiges, dass haben wir auch schon im Hinspiel gegen Uerdingen gezeigt. Allein der Name des Gegners spielt da glaube ich in den Köpfen vieler eine große Rolle – nicht in unseren. Der Name des Gegners interessiert uns nicht! Wir haben keine Angst und freuen uns auf ein spannendes Spiel."