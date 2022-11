KFC Uerdingen: Verstärkungen im Winter? "Wir machen hier kein Harakiri mehr!"

Der KFC Uerdingen liegt aktuell vier Punkte hinter Platz eins zurück. Für Boss Damien Raths gibt es aber keine zwei Meinungen, was das Saisonziel betrifft.

Nach 17 Spieltagen liegt die SSVg Velbert in der Oberliga Niederrhein auf Aufstiegskurs. Seit einigen Jahren versuchen die Bergischen in die Regionalliga West zurückzukehren.

Das gilt auch für den KFC Uerdingen. Der Unterschied: Die Krefelder wollen den sofortigen Wiederaufstieg realisieren. Auch, wenn die Blau-Roten aktuell der SSVg hinterherhinken, gibt es am Saisonziel nichts zu rütteln.

Das betonte KFC-Boss Damien Raths jüngst gegenüber der "Westdeutschen Zeitung": "Das Ziel bleibt der Aufstieg. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in den letzten vier Spielen bis zum Winter viermal gewinnen werden."

Am Totensonntag (20. November 2022) ist erst einmal spielfrei. Bleibt abzuwarten, ob die Mannschaft von Trainer Alexander Voigt die letzten vier Partien vor dem Winter gegen Hamborn, Ratingen, MSV Düsseldorf und Cronenberg siegreich bestreiten kann.

KFC-Personallage: Phil Zimmermann (Kreuzbandriss) und Vedran Beric (Schlüsselbeinbruch) fallen monatelang aus.

So oder so: Raths blickt auf ein insgesamt erfolgreiches Jahr 2022 aus Sicht des KFC zurück. In der "WZ" sagte er: "Wir sind auf einem sehr guten Weg. Wir haben im Februar die Insolvenz abgewendet, haben uns erfolgreich gegen die Neun-Punkte-Bestrafung des DFB gewehrt, was es so nicht in Deutschland gab, sind im April in die Grotenburg zurückgekehrt. Wir erfahren große Unterstützung. Wir haben für diese Saison mehr Dauerkarten verkauft als nach dem Aufstieg in die Dritte Liga. Ich habe sehr viel Positives erfahren."

Ob wir noch jemanden verpflichten können, hängt aber mit den Abgängen zusammen oder davon, ob noch Sponsoren dazukommen. Wir machen hier kein Harakiri mehr. Wir werden nur Leute holen, die wir uns auch leisten können Damien Raths, Präsident des KFC Uerdingen

Doch das alles heißt nicht, dass die Uerdinger in der Winterpause dem Trainer noch einmal einige Spielerwünsche erfüllen können. Denn auch, wenn es finanziell gut läuft, wird der KFC keine verrückten Sachen machen.

Raths: "Das Budget ist zu. Aktuell sind keine Verpflichtungen geplant. Wir müssen die Transfers abwarten: Vielleicht gibt es auch Spieler, die den Verein verlassen. Da in Phil Zimmermann und Vedran Beric zwei Männer monatelang fehlen, werden wir eventuell auf der Position Außenverteidiger etwas tun. Ob wir noch jemanden verpflichten können, hängt aber mit den Abgängen zusammen oder davon, ob noch Sponsoren dazukommen. Wir machen hier kein Harakiri mehr. Wir werden nur Leute holen, die wir uns auch leisten können."