Oberliga Westfalen: Erster Trainer-Wechsel der Saison ist offiziell

In der Oberliga Westfalen gibt es die erste Trainer-Trennung der laufenden Saison - und zwar beim ASC Dortmund.

Nach beinahe drei Jahren haben der ASC Dortmund und Trainer Antonios Kotziampassis einen Schlussstrich unter die Zusammenarbeit gezogen. Wie der Westfalen-Oberligist mitteilte, sei man gemeinsam zu dieser Entscheidung gekommen. In Folge einer Analyse habe Kotziampassis seinen Rücktritt angeboten. Die bisherigen Co-Trainer Dennis Hübner und Mauritz Mißner übernehmen die Nachfolge und werden im Gastspiel bei den Sportfreunden Lotte am Sonntag (RS-Liveticker) ihr Debüt geben.

"Die Trennung fällt uns schwer. Toni hat beim ASC 09 gute Arbeit geleistet und ist zudem ein ganz feiner Mensch. Unsere Bestandsaufnahme hat aber gezeigt, dass wir nicht mehr in allen Punkten zu einer deckungsgleichen Beurteilung kommen", erklärte Dortmunds Sportliche Leiter Samir Habibovic.

Vor allem der mäßige Saisonstart des ambitionierten Vereins mit zehn Punkten aus neun Spielen und Tabellenplatz zwölf dürfte maßgeblich für die Trennung gewesen sein. Zudem warten die Aplerbecker bereits seit vier Partien auf einen eigenen Treffer.

Kotziampassis, früherer U19-Trainer von Rot-Weiss Essen, hatte Ende 2019 bei den Aplerbeckern übernommen. In 53 Pflichtspielen unter seiner Führung sammelte der ASC im Schnitt 1,68 Punkte pro Partie. "Die Mannschaft hat 2021/22 unter Tonis Leitung eine tolle Vorrunde gespielt. Toni hat viele unserer jungen Talente gefördert und erkennbar weiterentwickelt und maßgeblichen Anteil an unserer Konzeption, junge Spieler durch eine enge Zusammenarbeit von A-Jugend und U23 an die erste Mannschaft heranzuführen", resümierte Habibovic die Amtszeit des 49-Jährigen.

Der Sportliche Leiter bedauert den Abschied: "Toni hat sich komplett mit dem Klub identifiziert. Seine ganze Familie war eingebunden und hat geholfen. Und in der schwierigen Corona-Zeit war er der Erste, der auf Aufwandsentschädigungen verzichtet hat. Das kann man ihm gar nicht hoch genug anrechnen."