Der FC Schalke 04 hat den 19-jährigen Offensivspieler Tristan Osmani mit einem Lizenzspielervertrag ausgestattet. Der Österreicher unterschrieb bis 2027.

Der FC Schalke 04 hat nach Emmanuel Gyamfi aus der zweiten Mannschaft und Vitalie Becker aus der U19 bereits den dritten Spieler aus der eigenen Jugend mit einem Lizenzspielervertrag ausgestattet. Tristan Osmani hat bei den Knappen ein Arbeitspapier bis 2027 unterzeichnet.

Der 19-jährige offensive Mittelfeldspieler wechselte 2021 aus der U16 von Rapid Wien in die Schalker U17. Nach einem Jahr bei den B-Junioren mit wettbewerbsübergreifend 13 Torbeteiligungen in 22 Spielen (sechs Tore, sieben Vorlagen) gelang dem gebürtigen Wiener der Sprung in die U19 von Norbert Elgert, in der er die letzten beiden Spielzeiten verbrachte.

Als jüngerer Jahrgang wurde Osmani 2022/23 insgesamt 19 Mal eingesetzt und erzielte zwei Treffer. In der zurückliegenden Spielzeit lief er in 23 Partien auf, traf vier Mal selbst und bereitete drei weitere Treffer vor. Außerdem gab er am letzten Spieltag der Regionalliga-West-Saison beim 4:0 gegen Rot Weiss Ahlen sein Debüt für die U23 von Jakob Fimpel. In 33 Minuten Einsatzzeit gelang ihm gleich ein Assist.

Wechsel zu S04 "war die absolut richtige Entscheidung"

"Tristan ist ein schneller Spieler, den zugleich seine Ballverarbeitung und Schusstechnik auszeichnen", beschrieb Sportdirekor Marc Wilmots die Qualitäten des Youngsters, der bereits seit der U15 für die Nationalmannschaft Österreichs aufläuft. Im März 2023 debütierte er sogar für die U21-Auswahl, zuletzt wurde er in der U19 eingesetzt, wo er nach sechs Partien noch auf seinen ersten Treffer wartet.

Osmani selbst gab sich "sehr glücklich darüber, dass die Verantwortlichen mir diese Möglichkeit geben und ich mich beweisen kann". Zum Wechsel nach Deutschland habe er sich vor drei Jahren "bewusst" entschieden. "Das war die absolut richtige Entscheidung. Den eingeschlagenen Pfad will ich mit Hilfe der Trainer und des Teams weiter verfolgen." Nun wird sich der 19-Jährige zumindest im Training regelmäßig bei den Profis beweisen dürfen.