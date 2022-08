OL WF: Acht-Tore Spektakel, ASC-Befreiungsschlag, Bövinghausen-Verfolger bleiben dran

26 Tore in nur sechs Spielen, ein echter Kantersieg und ein wichtiger Dreier in Unterzahl für den ASC Dortmund. Der dritte Spieltag der Oberliga Westfalen hatte einiges zu bieten.

Am dritten Oberliga-Sonntag in Westfalen gab es jede Menge Treffer zu sehen. Besonders die SG Finnentrop/Bamenohl war in Torlaune und feierte ein echtes Schützenfest in Vreden. Victoria Clarholz und Westfalia Rhynern bleiben derweil am TuS Bövinghausen dran.

SpVgg Vreden – SG Finnentrop/Bamenohl 0:6

Nach einem guten Saisonstart mit vier Punkten aus den ersten beiden Partien hätte man wohl kaum erwartet, dass die SpVgg Vreden am dritten Spieltag gegen die SG Finnentrop/Bamenohl völlig unter die Räder kommt. Doch die Gäste, die mit drei Zählern in die Partie gingen, erwischten einen absoluten Sahnetag.

Moritz Stange eröffnete bereits nach 17 Minuten das Torfestival. So richtig turbulent wurde es dann nach einer halben Stunde. Phillip Hennes per Foulelfmeter (31.) und Robin Camprobin Corchero (35.) bauten die Führung mit einem schnellen Doppelschlag aus. Doch für Vreden kam es noch dicker: Nur eine Minute später flog Dennis Wüpping mit Rot vom Platz. Noch vor der Pause sorgten Hennes und Maurice Werlein für eine deutliche 5:0-Pausenführung. In Halbzeit zwei ließen es die Gäste dann etwas ruhiger angehen. Hennes verwandelte nach 68 Minuten den zweiten Foulelfmeter des Tages zum 6:0-Endstand.

ASC 09 Dortmund – SV Schermbeck 2:0

Nach zwei Niederlagen zum Saisonstart wollte der ASC 09 Dortmund am dritten Spieltag gegen den SV Schermbeck endlich punkten. Doch die Dortmunder machten sich selbst das Leben schwer. Jan Held holte sich nach nur 22 Minuten die Rote Karte ab. Doch Marcel Münzel trotzte der Unterzahl und brachte sein Team in der 33. Minute in Führung. Kurz vor Schluss machte David Vatikevicius alles klar (85.). Somit fährt der ASC den ersten Dreier der Saison ein.

Dellbrücker SC – Westfalia Rhynern 1:3

Westfalia Rhynern bleibt weiter siegreich. Beim Delbrücker SC gab es den dritten Sieg im dritten Spiel. Mit einem frühen Doppelschlag brachten Tom Franke (7.) und Christopher Stöhr (11.) die Gäste auf die Siegerstraße. Doch kurz darauf hatte Lennard Rolf die Antwort für Dellbrück und hielt das Spiel offen (14.). Doch im zweiten Durchgang sorgte Halil Can Dogan für die Entscheidung (64.).

Victoria Clarholz – 1. FC Gievenbeck 2:1

Auch die Victoria Clarholz hat den perfekten Saisonstart vergoldet. Bei Aufsteiger 1. FC Gievenbeck gab es den dritten Sieg im dritten Spiel. Gentrit Muja sorgte kurz vor der Pause für die Führung (39.). Erst in der Schlussphase wurde es dann nochmal turbulent. Anton Mand erzielte kurz vor Schluss den Ausgleich für die Gievenbecker (83.). Doch Nick Flock hatte noch eine finale Antwort parat und sorgte für den 2:1-Endstand (88.). Damit kommt es am nächsten Spieltag zum Duell der ungeschlagenen Bövinghausen-Verfolgern Rhynern und Clarholz.

TSG Sprockhövel – Eintracht Rheine 4:4

In Sprockhövel war die Eintracht Rheine zu Gast. Beide Teams lieferten ein echtes Spektakel. Viktor Maier (20.) und Julius Hölscher sorgten für eine zwischenzeitlich komfortable 4:1-Führung für die Gäste. Felix Sauer zum zwischenzeitlichen 1:1 (23.) und die späten Treffer von Kiyan Gilani (73.) und Agon Arifi (80.) machten es noch einmal spannend. In der 86. Minute gelang der TSG durch Yunus Cakir tatsächlich noch das 4:4.

In Siegen feierte die zweite Mannschaft von Preußen Münster derweil dank eines Last-Minute Treffers einen 2:1-Sieg über die Sportfreunde.