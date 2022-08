Die Spielvereinigung Schonnebeck hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Nach RevierSport-Informationen kehrt ein alter Bekannter zurück an den Schetters Busch.

Mit drei Niederlagen erwischte die Spielvereinigung Schonnebeck einen Fehlstart in der Oberliga Niederrhein. Am Sonntag musste sich die Mannschaft von Trainer-Urgestein Dirk Tönnies im Grotenburg-Stadion dem Tabellenführer und Aufstiegsfavoriten KFC Uerdingen vor über 1800 Fans knapp mit 1:2 geschlagen geben.

Dabei zeigten die Schwalben eine engagierte Leistung und kämpften aufopferungsvoll, aber trotzdem musste Schonnebeck die Heimreise mit leeren Händen antreten. Vor allem der verletzte Stürmer Marwin Studtrucker (Muskelfaserriss), der die Erfahrung aus 255 Regionalliga-Partien und drei Einsätzen in der 2. Bundesliga mitbringt, wurde schmerzlich vermisst. Der 32-Jährige muss noch mehrere Wochen pausieren.

Wie RevierSport erfuhr, wird sich die Spielvereinigung offensiv allerdings noch einmal verstärken. Mit Calvin Küper kommt nach RS-Informationen ein ehemaliger Leistungsträger zurück zum Schetters Busch. Der 21-Jährige wechselte erst Mitte Juni von den Schwalben zum Regionalliga West-Aufsteiger SG Wattenscheid 09. Dort wollte der talentierte und spielstarke gebürtige Mülheimer den nächsten Schritt machen und sich in der vierthöchsten Spielklasse etablieren.

12-Tore-Mann kehrt nach nur zwei Monaten zurück

Aber es kam anders: Wattenscheid verpflichtete mit Kim Sané, Mohamed Cissé und Co. weitere Offensivakteure, so dass Küper in den ersten vier Liga-Partien nur bei der historischen 0:8-Pleite in Ahlen für 45 Minuten eingesetzt wurde. Zu wenig für die Ansprüche des flexiblen Offensivspielers, weshalb sich die Wege nach nur zwei Monaten wieder trennen.

In der vergangenen Oberliga-Saison traf der Torjäger für die Spielvereinigung Schonnebeck zwölf Mal in 30 Spielen und legte weitere neun Tore auf – eine starke Bilanz. Zuvor spielte Küper für die SG Schönebeck. Nun kehrt der ehrgeizige Youngster zurück zu seiner "alten" Wirkungsstätte. Noch am Dienstag soll der Transfer veröffentlicht werden.