Niederrhein: Oberligist angelt sich RWE als Generalproben-Gegner

Ein niederrheinischer Oberligist hat sich Drittliga-Vertreter Rot-Weiss Essen als Generalproben-Gegner für die Saison 2022/2023 geangelt.

Das letzte Spiel vor dem Beginn der Oberliga-Niederrhein-Saison 2022/23 bestreitet die Spielvereinigung Schonnebeck am Samstag, 30. Juli 2022 (14 Uhr), gegen Drittliga-Aufsteiger Rot-Weiss Essen. RWE startet bereits am 23. Juli gegen die Spielvereinigung Elversberg in die Saison und legt dann eine Woche später, dem DFB-Pokal-Wochenende, in dem RWE nicht vertreten ist, das Schonnebeck-Testspiel ein.

"Um möglichst vielen Fußballfans die Gelegenheit zu geben das Spiel zu verfolgen, findet die Partie auf der Bezirkssportanlage Bäuminghausstraße in Essen-Altenessen statt. Wir empfehlen aufgrund der Parkplatz-Situation vor Ort den ÖPNV zu nutzen", erklärt Carsten Sterna, Pressesprecher der Schonnebecker.

Zu diesem Spiel bietet die Spielvereinigung Schonnebeck auch erstmals die Möglichkeit an, sich Tickets im Online-Ticket-Shop im Vorverkauf zu sichern.

Die Tickets sind ab Samstag, 9. Juli 2022 10 Uhr, online zum Preis von 10 Euro (Vollzahler) und 8 Euro (ermäßigt) inkl. VVK-Gebühr zu erwerben. Die Tageskasse öffnet am Spieltag um 12.30 Uhr.

1. Spieltag der Oberliga Niederrhein:

Freitag, 5. August 2022

SSVg Velbert - MSV Düsseldorf (19.30 Uhr)

Samstag, 6. August

KFC Uerdingen - Cronenberger SC (18 Uhr)

Sonntag, 7. August

ETB SW Essen - FC Kray

VfB Homberg - Sportfreunde Hamborn

TSV Meerbusch - Ratingen 04/19

Sportfreunde Baumberg - FSV Duisburg (alle 15 Uhr)

Union Nettetal - Spvg Schonnebeck (15.15 Uhr)

VfB Hilden - 1. FC Monheim

SC St. Tönis - SV Sonsbeck

TuRU Düsseldorf - 1. FC Kleve (alle 15.30 Uhr)

spielfrei: TVD Velbert