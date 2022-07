SpVg Schonnebeck: Neuer Co für Tönnies kommt vom Ligarivalen

Die SpVg Schonnebeck hat für die neue Saison eine Baustelle abgehakt: Nach dem Abgang von Nils Zander wird Ingo Christ neuer Co-Trainer der Schwalben.

Bei der SpVg Schonnebeck gab es beim Auftakttraining zur neuen Saison in der Oberliga Niederrhein ein neues Gesicht zu sehen: Neben Trainer Dirk Tönnies arbeitete auch Ingo Christ erstmals mit der Mannschaft zusammen. Der Co-Trainer kam vom FSV Duisburg zum Oberligisten und tritt die Nachfolge von Nils Zander an. Christ, der unter anderem bereits bei der Jugend von Rot-Weiß Oberhausen, ETB Schwarz-Weiß Essen oder Germania Ratingen im Trainerstab aktiv war, kommt vom Ligakonkurrenten FSV Duisburg, mit dem er am letzten Spieltag den Klassenerhalt feiern konnte.

“Nach den sehr offenen Gesprächen mit Dirk Tönnies und Christian Leben freue ich mich sehr auf die neue Herausforderung in Schonnebeck. Ich hoffe, dass die neue sehr intensive Saison mit 40 Spieltagen ruhiger und nicht so dramatisch abläuft, wie meine letzte Saison beim FSV Duisburg“, blickte Christ auf seine letzte Station, die jedoch in einem glücklichen Ende abgeschlossen wurde.

„Seine ruhige Art ist eine Bereicherung für unser Trainerteam“

„Ich werde natürlich alles versuchen, um Nils Zander adäquat zu ersetzen und kann hoffentlich Dirk durch meine jahrelange Erfahrung in diversen Vereinen wie Speldorf, ETB oder Kray helfen, die gesteckten Ziele zu erreichen”, beschrieb der 54-jährige Christ zu seinem Amtsantritt seine Aufgabe. In der letzten Saison hatte Schonnebeck die Aufstiegsrunde erreicht und die Oberliga als Neunter abgeschlossen.

Auch Trainer Dirk Tönnies freut sich über die Zusammenarbeit mit seinem neuen Assistenten: “Wir hatten tolle Gespräche und haben gleich gemerkt, dass wir uns auf einer Wellenlänge bewegen. Er genießt einen sehr guten Ruf bei seinen bisherigen Stationen und bringt viel Erfahrung mit. Auch seine ruhige Art ist eine Bereicherung für unser Trainerteam. Ich freue mich riesig auf unsere Zusammenarbeit.”