Velbert: SSVg verpflichtet 179-maligen Regionalligaspieler

Die Sport- und Spielvereinigung Velbert hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Es kommt ein prominenter Regionalligaspieler an die Sonnenblume.

Nach dem verpassten Aufstieg haben sich die Verantwortlichen der SSVg Velbert geschüttelt und planen den nächsten Angriff auf die Regionalliga West. In der Saison 2022/2023 soll es dann mit der Rückkehr in die 4. Liga klappen.

Dafür haben die Velberter schon einige interessante Spieler mit Regionalliga-Erfahrung wie Timo Mehlich (SV Straelen), Joey Justin Gabriel (Rot-Weiß Oberhausen) oder Ismael Remmo, der vom ETB Schwarz-Weiß kommt und einst für Rot-Weiss Essen spielte, verpflichtet.

Patrick Schikowski - in Zahlen: 3. Liga: 36 Spiele, 3 Tore, 5 Vorlagen Regionalliga: 179 Spiele, 35 Tore, 44 Vorlagen Oberliga: 9 Spiele, 2 Tore, 3 Vorlagen

Doch das war's noch nicht in Sachen Neuzugänge: Wie RevierSport erfuhr, sind sich die Velberter mit einem echten Kracher - zumindest für Oberliga-Verhältnisse - einig. Dieser soll noch in dieser Woche offiziell an der Sonnenblume vorgestellt werden. Es handelt sich um Patrick Schikowski. Der 29-Jährige wechselt vom Drittligisten SC Verl, für den er in der vergangenen Spielzeit 14 Begegnungen absolvierte, nach Velbert. Der populäre "Schiko" ist auf den offensiven Außenbahnen einsetzbar und dürfte für die Velberter eine große Verstärkung werden.

Der gebürtige Pole, der im fünften Semester Medizin studiert, stand bislang neben Verl auch bei Klubs wie Sportfreunde Lotte, Rot-Weiß Oberhausen, SC Wiedenbrück, Bonner SC, Greuther Fürth II, Fortuna Düsseldorf II, Rot-Weiß Erfurt und auch SSVg Velbert unter Vertrag. In der Saison 2013/2014 spielte er bereits an der Sonnenblume. Nun kehrt er nach über acht Jahren zurück.