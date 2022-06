SW Essen: ETB-Vorsitzender reagiert verwundert auf Tokat-Rücktritt

Suat Tokat ist als Trainer des ETB Schwarz-Weiß zurückgetreten. Karl Weiß, erster Vorsitzender des Essener Oberligisten, zeigt sich darüber verwundert.

Damit hatten die ETB-Verantwortlichen nicht gerechnet: Suat Tokat ist als Trainer des Oberligisten zurückgetreten - RevierSport berichtete.

Am Uhlenkurg ist man über die Tokat-Entscheidung überrascht. Karl Weiß, 1. Vorsitzender der Schwarz-Weißen, sagt zur Entwicklung am Sonntag (19. Juni 2022: "Ich habe heute einige Telefonate mit Suat Tokat geführt, in denen er mir mitgeteilt hat, dass er am 30. Juni das Training nicht wieder aufnehmen wird, weil er sein Traineramt beim ETB nicht mehr weiterführen möchte. Ich bin der Meinung, dass das jetzt kein günstiger Zeitpunkt ist, zumal er ja auch an den Planungen für die kommende Saison beteiligt war und wir jetzt kurzfristig reagieren müssen. Wir haben aber 21 Spieler unter Vertrag, der Kader sieht nicht schlecht aus und wir werden da auch noch etwas dran machen."

Tokat befindet sich aktuell in Istanbul. Wohin sein Weg in Zukunft führen wird, ist noch offen. Nach RS-Informationen liegt ihm ein Angebot aus der Regionalliga, aber auch der Oberliga vor.

Derweil muss sich nun auch der ETB auf Trainersuche begeben. Karl Weiß erklärt: "Wir werden in der kommenden Woche mit möglichen Nachfolgern für die Trainerposition sprechen. Die neue Situation hat uns natürlich überrascht, aber wir werden das Beste daraus machen. Suat hat einen guten Job bei uns gemacht und auch menschlich gab es nie Probleme. Der ETB wird seinen Weg weitergehen und wir werden am 30.06. bestimmt ein gutes Trainerteam am Start haben. Wir wünschen Suat auch auf diesem Wege noch mal alles Gute."