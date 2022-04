SG Wattenscheid: Britscho über perfekten Auftakt, Kreispokal-Aus und Topspiel

Die SG Wattenscheid trifft in der Aufstiegsrunde der Oberliga Westfalen auf den Spitzenreiter 1. FC Kaan-Marienborn. RevierSport hat vorab mit Coach Christian Britscho gesprochen.

Die SG Wattenscheid 09 empfängt den Spitzenreiter 1. FC Kaan-Marienborn am zweiten Spieltag der Aufstiegsrunde der Oberliga Westfalen. Mit aktuell zwei Punkten Rückstand auf Kaan könnte die SGW am Ostermontag auf einen Aufstiegsplatz springen. Unter der Woche gab es allerdings ein überraschendes Aus im Kreispokal. Trainer Christian Britscho steht vor dem Spitzenspiel Rede und Antwort im RevierSport-Interview.

Herr Britscho, zum Auftakt der Aufstiegsrunde gab es in der vergangenen Woche auf dem Papier ein klares 3:0 über den SV Schermbeck. Währenddessen patzte die Konkurrenz aus Paderborn (0:2 gegen Eintracht Rheine). Auch Kaan-Marienborn (4:3 über Rhynern) tat sich schwer. War es ein perfekter Auftakt?

Bei uns war es so, dass das Ergebnis sehr viel klarer war als das Spiel. Da sind wir offen und objektiv. Schermbeck hat uns da wirklich alles abverlangt. Das war ein Tag, an dem Bruno Staudt uns im Spiel gehalten hat. Wir können das schon richtig einschätzen. Das heißt aber nicht, dass es nicht trotzdem ein perfekter Start für uns war. Das hat den Jungs und dem Verein auf jeden Fall gutgetan.

Durch das neue Format stehen im Saisonfinale Spitzenspiele im Wochentakt auf dem Programm. Worauf kommt es in der Aufstiegsrunde an?

Es ist natürlich eine ungewohnte Situation, dass es nur noch diese Topspiele gibt. Es wird definitiv darauf ankommen, welche Mannschaft am besten damit klarkommt. Ich denke, das funktioniert am besten, indem man in seinen gewohnten Abläufen bleibt, sich nur punktuell auf den Gegner einstellt und in erster Linie sein Ding macht. All das, was die Mannschaften gemacht haben, die jetzt da oben stehen, hat ja Gründe. Es gibt gewisse Pläne und Abläufe, die sie dahingebracht haben. Daher ist unser Vorgehen, da nicht großartig was zu ändern, sondern einfach so weiterzuarbeiten.

Unter der Woche gab es aber erstmal einen Dämpfer. Im Kreispokal-Viertelfinale war auf der Asche der SF Bochum-Linden aus der Bezirksliga Schluss (0:1). Was lief da schief?

Wir sind da vielleicht für den ein oder anderen überraschend, aber nicht unverdient ausgeschieden. Das muss man so ehrlich sagen. Linden war an dem Tag besser und hat die Voraussetzungen besser angenommen als die Truppe, die wir auf dem Eis hatten. Daher gilt es nur Glückwunsch in Richtung Linden zu sagen. Aber das Spiel am Donnerstag hat mit dem anstehenden Spiel null Gemeinsamkeiten.

Dann ist Spitzenreiter Kaan-Marienborn zu Gast. In der Hinrunde gab es eine 0:1-Niederlage. Was muss sich ändern, damit das Ergebnis am Ostermontag anders aussieht und die SGW auf einen Aufstiegsplatz springt?

Nur Kleinigkeiten. Am Ende war es so, dass wir ein Tor gemacht haben, das als Abseitstor gewertet wurde. Dazu hatten wir zwei richtig, richtig gute Chancen, die wir nicht genutzt haben. Kaan hat dann aus einer Halbchance ein Tor gemacht. Sie waren einfach effektiver. Ich bin davon überzeugt, dass auch diesmal die effektivere Mannschaft das Spiel gewinnen wird. Alles andere wird nur Beiwerk sein. Wenn wir an die Leistung vom Hinspiel anknüpfen können, wird es ein guter Auftritt von uns sein. Dann geht es darum, diesen Prozentpunkt mehr Effektivität an den Tag zu legen. Es wird mit Sicherheit für beide Lager ein spannendes Spiel, auf das man sich definitiv freuen kann.