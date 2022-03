OL NR: Aufatmen beim ETB, Meerbusch jubelt trotz Packung, Platzek unaufhaltsam

In der Oberliga Niederrhein stand am Sonntag der letzte Hauptrunden-Spieltag an. Die Ereignisse im Überblick.

SSVg Velbert - Union Nettetal 2:1 (1:1)

Dank eines Heimsieges kommen die Velberter dem Aufstieg wieder ein Stück näher. Das frühe 1:0 von Robin Hilger (4.) wurde im Gegenzug durch Jan Pöhler ausgeglichen (5.). Lange blieb es bei Unentschieden, doch dann war es Jonas Erwig-Drüppel (71.), den Tabellenführer zum Erfolg schoss. Fünf Punkte steht die SSVg vor Verfolger 1. FC Bocholt bei einem Spiel mehr an der Spitze. Nettetal hingegen hat zwar noch ein Nachholspiel, durch die Niederlage gegen Velbert aber keine Chance mehr auf einen Platz in der Aufstiegsrunde.

1. FC Bocholt - SC Düsseldorf-West 3:0 (1:0)

Die Bocholter bleiben im Windschatten des Tabellenführers aus Velbert. Sieggarant - mal wieder: Tormaschine Marcel Platzek, der eine 2:0-Führung besorgte (2., 47.). Es waren die Saisontreffer 30 und 31 für den langjährigen RWE-Stürmer, acht davon in den letzten drei Partien. Für etwas Abwechslung in der Torschützenliste sorgte Alexander Lipinski. Der künftige Uerdinger erzielte das 3:0 (76.). Gewinnt Bocholt das Nachholspiel gegen Nettetal am Mittwoch, würde der Rückstand auf die SSVg auf zwei Punkte schmelzen. Düsseldorf-West muss weiter um den Klassenerhalt bangen.

ETB Schwarz-Weiß Essen - Jahn Hiesfeld 4:2 (3:0)

Aufatmen am Uhlenkrug: Durch den Sieg hat der ETB seinen Platz in der Aufstiegsrunde endgültig sicher. Gegen die Hiesfelder, die ihr Team spätestens am Saisonende zurückziehen wollen, stand bereits zur Pause eine deutliche Führung auf der Tafel. Baris Atas (7.), Marcello Romano (32.) und Prince Kimbakidila (34.) hatten getroffen. Erneut Romano wischte im zweiten Durchgang letzte Zweifel am Sieg weg (61.). Für Hiesfeld trafen Ahmet Uzun (59.) und Jan Frederik Homberg (90.).

TuRU Düsseldorf - VfB Hilden 1:2 (0:1)

Nach der Pleite muss TuRU in die Abstiegsrunde: Konkurrent Meerbusch patzte, doch bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich, den hat Meerbusch für sich entschieden. Zum Spiel: Nachdem Hilden 2:0 durch Tuncay Altuntas (5.) und Pascal Weber (61.) führte, besorgte Jannik Tepe noch den Anschluss (74.). Nach einem Platzverweis gegen Benedict Diana (9.) musste TuRU gut 80 Minuten in Unterzahl auskommen. Die Gäste aus Hilden wahren ihre Außenseiterchance auf den Aufstieg, stehen fünf Punkte hinter der SSVg und einen Zähler hinter Bocholt auf dem dritten Platz, haben aber ein Spiel mehr als Bocholt bestritten.

TSV Meerbusch - Sportfreunde Baumberg 1:6 (0:1)

Heftige Packung für Meerbusch, trotzdem ging man gut gelaunt nach Hause. Denn bei Punktgleichheit gilt der direkte Vergleich, den hat man gegen TuRU Düsseldorf für sich entschieden, dadurch kann der TSV trotzdem an der Aufstiegsrunde teilnehmen. Zum Spiel: Aus einem 0:1 zur Pause wurde in der zweiten Hälfte ein 1:6. Hauptverantwortlich dafür: Baris Sarikaya: Der Baumberger erzielte einen Viererpack (28./FE, 58., 69., 81., 82.). Dazu traf Bilal Sezer doppelt (58., 87.). Meerbuschs Nils Macvan (88.) spätes Anschlusstor war wertlos.

FC Kray - Sportfreunde Niederwenigern 4:2 (2:0)

Die Krayer verschafften sich etwas Luft im Kellerduell und springen auf Rang 17. Calvin Minewitsch (2.), Luka Bosnjak (36.), Johannes Sabah (63.) und Ioannis Orkas (81.) waren für die Essener erfolgreich. Für den Tabellenvorletzten aus Niederwenigern trafen Dominik Enz (76.) sowie Sergej Stahl (85.).

