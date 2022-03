OL NR: Oberligist will seine erste Mannschaft zurückziehen

Der TV Jahn Hiesfeld wird spätestens am Saisonende seine erste Mannschaft vom Spielbetrieb zurückziehen. Ein sofortiger Rückzug hätte Auswirkungen auf den Aufstiegskampf.

Lange Jahre war der TV Jahn Hiesfeld eine absolute Konstante in der Oberliga Niederrhein. In den ersten Saisons nach Eröffnung der Spielklasse war der Dinslakener Klub immer im oberen Drittel vertreten. Das absolute Highlight fand in der Saison 2013/14 statt, als die Veilchen bis ins Finale des Niederrheinpokals gekommen sind. Dort unterlag die Mannschaft des damaligen Trainers Jörg Vollack dem Drittligisten MSV Duisburg vor 24.002 Zuschauern zwar mit 2:5, für die Beteiligten war das Erlebnis allerdings unvergesslich. Nun scheint alles vorbei.

Wie die NRZ berichtet, wird der Verein am Saisonende seine erste Mannschaft vom Spielbetrieb abmelden. Ab Sommer soll die derzeitige zweite Mannschaft, die in der Kreisliga A spielt, zur ersten Mannschaft werden. Schon im vergangenen Jahr hatte der Verein den Rückzug der Oberliga-Mannschaft angekündigt, nach einer drastischen Etat-Kürzung allerdings doch noch einmal ein Team gestellt, das in der Saison durchaus für Furore sorgen konnte.

Derzeit steht die Mannschaft von Trainer Marcus Behnert auf Platz 15. Im laufenden Kalenderjahr konnte die Mannschaft alle Heimspiele gewinnen. Sollte der Verein sich zu einem sofortigen Rückzug entscheiden, hätte dies auch Einfluss auf den Aufstiegskampf: Dadurch, dass der TV Jahn sein Heimspiel gegen die SSVg Velbert mit 1:0 gewinnen konnte, würde der Vorsprung der Velberter auf den 1. FC Bocholt bei einer ausgetragenen Partie mehr auf acht Punkte anwachsen.

