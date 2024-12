Der Gelsenkirchener Landesligist YEG Hassel hat die Verpflichtung von Chidiebere Collins Agita bekanntgegeben. Der 24-Jährige kommt aus der Westfalenliga.

Chidiebere Collins Agita wird ab der Rückrunde für YEG Hassel spielen. Das gab der Klub bekannt. Er kommt von Westfalia Herne aus der Westfalenliga, wo er in 16 Einsätzen vier Tore erzielen konnte.

Nun geht Collins Agita in der Landesliga Staffel 3 auf Torejagd, wo Hassel nach einer durchwachsenen Hinrunde im unteren Tabellenmittelfeld rangiert. Trainer Marcel Radke, der den 24-Jährigen bereits bei Firtinaspor Herne trainierte, freut sich über die erneute Zusammenarbeit.

"Ich kenne Collins schon lange und wir hatten immer eine sehr gute Verbindung. Als sich jetzt die Möglichkeit ergab, ihn zu verpflichten, musste ich nicht lange überlegen. Collins wird mit seiner Power und Dynamik eine echte Bereicherung für unsere Mannschaft sein", kommentierte Radke den Wechsel des Nigerianers zu YEG Hassel.

Collins Agita spielte in der Saison 2019/2020 beim lettischen Erstligisten FK Spartaks Jurmala, ehe er nach Deutschland ins Ruhrgebiet wechselte. Nach Stationen bei ETuS Bismarck in Gelsenkirchen und Firtinaspor Herne, wechselte er im Sommer 2023 zu Westfalia Herne. Jetzt kehrt er nach Gelsenkirchen zurück und schließt sich YEG Hassel an.