Vier von neun Begegnungen des 6. Spieltags in der Landesliga 2 Niederrhein fanden schon am Freitag und Samstag statt. Ein Überblick.

Der SV Budberg und 1. FC Lintfort läuteten schon am Freitag (20. September) den 6. Spieltag in der Landesliga Gruppe 2 am Niederrhein ein.

Durch einen 3:2-Sieg schob sich Budberg auf Position zwei in der Tabelle. Den Sprung auf Rang eins verpasste derweil am Samstag Adler Union Frintrop.

Im Essener Stadtderby unterlagen die Frintroper am heimischen Wasserturm dem FC Kray mit 0:1. Marc-Andre Gotzeina erzielte vor 450 zahlenden Zuschauern in der 76. Minute das Tor des Tages.

"Wir freuen uns sehr über den Sieg. Wir haben diszipliniert und konstant über die 90 Minuten agiert. Es war eine sehr gute Mannschaftsleistung. Wir haben alles gemeinschaftlich gemacht und investiert - sowohl in der Defensive als auch Offensive. In der ersten Halbzeit hatte Adler eine dicke Chance und nahezu mit dem Schlusspfiff. Hier hat Raphael Koczor per Spagat eine sensationelle Parade gezeigt und uns die drei Punkte gerettet. Derbysiege sind immer etwas wunderbares", bilanzierte Bartosz Maslon gegenüber RevierSport.

Der FC-Kray-Trainer verteilte noch ein Sonderlob: "Das, was Mateusz Tietz. Wahnsinn, was dieser Junge an Kilometern abspult. Ein absolutes Vorbild. Ich glaube, dass die Jungs sehr gut verstehen werden, wenn ich Mateusz hier hervorhebe. Jetzt haben wir acht Punkte und machen weiter. Ab der kommenden Woche beginnt dann die Vorbereitung auf Hamborn 07."

Ein Stadtderby hatten auch der SV Scherpenberg und GSV Moers. Die Nummer eins in Moers bleibt vorerst der GSV. Vor 250 Zuschauern schossen Emir Demiri (39.) und Pierre Nowitzki (80.) die GSV-Tore und konnten somit die SVS-Führung durch Andre Rieger (24.) drehen. Nach dem Derby-Dreier ist der GSV auch Tabellenführer. Der VfB Bottrop könnte aber mit einem Sieg am Sonntag (22. September, 15 Uhr) beim PSV Wesel-Lackhausen vorbeiziehen und die Spitze erklimmen.

Weit von der Spitze ist Steele 03/09 entfernt. Die Essener verloren bei Blau-Weiß Dingden mit 1:2 und haben nach sechs Spielen gerade drei Punkte auf dem Konto. Nur Arminia Klosterhardt ist mit einem Zähler noch schlechter in der Landesliga Staffel 2 am Niederrhein.