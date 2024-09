Die SG Schönebeck ist gut in die neue Saison gestartet. Am vergangenen Wochenende feierte die SGS in der Landesliga einen Derbysieg.

Es gibt so Konstellationen im Fußball, da ist es völlig irrelevant, dass die Mannschaften durch Zu- und Abgänge Jahr für Jahr anders aufgestellt sind: Denn viele Klubs haben einfach ihren Lieblingsgegner - und das wird Jahr für Jahr durch Siege bestätigt.

Solch eine Konstellation ist im Essener Amateurfußball, wenn die SG Schönebeck und der ESC Rellinghausen aufeinandertreffen. In der vergangenen Saison gewann die SGS alle drei Spiele - zwei in der Liga und eines im Pokal - gegen den ESC Rellinghausen. Und? Am vergangenen Sonntag machten die Schönebecker gegen ihren Lieblingsgegner dort ansatzlos weiter. 2:1 hieß es im "Glutofen" Manfred-Scheiff-Stadion nach 90 Minuten. Die Torschützen für die Schönebeck waren Antony Brai und Yasar Cakir per Elfmeter.

SGS-Trainer Olaf Rehmann sah nach dem Sieg noch Potenzial, nimmt die drei Punkte aber gerne mit: "Wir sind gut in die Partie gekommen, haben die ersten 20 Minuten ordentlich gespielt und dann auch das Tor zum 1:0 gemacht. Leider ist das Spiel in der Zeit nach dem Tor immer weiter Richtung Rellinghausen gekippt, die dann verdient den Ausgleich erzielen. Wir waren in dieser Phase einfach zu passiv und vorsichtig. Nach der Pause war es dann wieder besser, erneut belohnen wir uns, dieses Mal durch einen Elfmeter und wieder fangen wir nach der Führung an uns zu passiv zu verhalten, so dass der Gegner unnötig viele Möglichkeiten bekommt. Am Ende ist es dann ein glücklicher Sieg, den wir aber gerne mitnehmen."

Für die SGS, die mit vier Punkten aus den ersten drei Spielen in die Landesliga-Serie 2024/2025 gestartet ist, geht es schon am Wochenende - Sonntag, 8. September, 11 Uhr - mit einem Heimspiel weiter. Dann ist der GSV Moers an der Ardelhütte zu Gast. Die Moerser liegen nach drei Spieltagen und sieben Punkten auf Platz zwei der Landesliga Staffel 2 am Niederrhein.