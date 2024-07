YEG Hassel setzt ein Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt und sichert sich einen torgefährlichen Angreifer, der den Gelsenkirchenern im Vorjahr noch den Aufstieg verdarb.

Landesligist YEG Hassel hat einen neuen Angreifer verpflichtet. Mit dem 31-jährigen Yannick Goecke kommt einer der besten Torjäger in Westfalen der letzten zwei Spielzeiten zu den Gelsenkirchenern.

Ein echter Coup für den letztjährigen Tabellendritten. "Als ich gehört habe Yannick ist frei und auf dem Markt, habe ich mich sehr um ihn bemüht", freut sich Cheftrainer Marcel Radke über den Neuzugang. "Yannick wohnt bei uns um die Ecke und hat mit einigen Jungs bereits zusammengespielt in der Vergangenheit. Er kennt unsere Mannschaft und ist von deren Qualität überzeugt."

In der letzten Saison schoss Goecke Aufsteiger Vestia Disteln mit 23 Treffern in 22 Spielen zum Durchmarsch in die Westfalenliga. Punktgleich mit seinem neuen Klub Hassel gab am Ende das Torverhältnis den Ausschlag zu Gunsten von Disteln. Im Jahr zuvor war Goecke bereits ein wichtiger Faktor für die Meisterschaft in der Bezirksliga - hier traf er in 28 Spielen 27 Mal.

An diese Quoten soll er jetzt anknüpfen. "Mit Yannick wird unser Offensivspiel noch gefährlicher. Er ist ein echter Neuner, kann Bälle fest machen, ist gut in der Luft und weiß, wo das Tor steht", schwärmt Radke von seinem neuen Schützling. Er ist ekelig auf dem Platz und schwer zu verteidigen. Das hat er nicht nur letzte Saison bewiesen."

Westfalenpokal und Liga-Start im August

Kein Wunder, dass es bei diesen Zahlen und nach zwei Aufstiegen in Serie noch weiteres Interesse gab. Am Ende zieht es den Stürmer aber nach Gelsenkirchen - zu genau dem Klub, dem er mit seinen Treffern den Wiederaufstieg nach nur einem Jahr Westfalenliga-Abstinenz verdarb. "Ich freue mich, dass sich Yannick trotz zahlreicher anderer Angebote für YEG Hassel entschieden hat", erklärt Radke.

Bevor für Hassel am 11. August mit dem Heimspiel gegen den SSV Buer der Startschuss in die Landesliga Westfalen 3 fällt, steht noch der Westfalenpokal auf dem Programm. Am 7. August empfängt YEG in der ersten Runde Westfalenligist TSG Sprockhövel.