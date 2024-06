Der FC Kray bastelt weiter am Kader für die kommende Saison. Vom Stadtrivalen ETB Schwarz-Weiß Essen gibt es klangvolle Verstärkung.

Marvin Matten kehrt dem ETB Schwarz-Weiß Essen den Rücken und wird künftig in der Landesliga für den FC Kray auflaufen. Das teilte der Klub aus dem Essener Norden mit. Er "wird unseren Kader auf den zentralen Positionen verstärken", schreiben die Krayer.

Konkret ist Matten ein Allrounder in der Defensive. Linksverteidiger, Innenverteidiger, Rechtsverteidiger - der 27 Jahre alte und 1,90 Meter große Abwehrmann kann alles spielen. Am wohlsten fühlt er sich auf der Sechserposition, wo ihn der FC Kray auch einplant.

"Marvin wird unsere Mannschaft auf sämtlichen Ebenen verstärken. Er ist ein gestandener Spieler, weiß mit dem Ball umzugehen und wird für uns mit seiner Körperlänge auch bei hohen Bällen eine Waffe sein. Er wird hier schnell eine Führungsrolle einnehmen und unsere Kaderqualität nochmal deutlich steigern", sagte sein neuer Trainer Bartosz Maslon.

Matten wurde in Oberhausen geboren und hat seine Ausbildung beim MSV Duisburg, beim VfB Homberg, beim VfR Fischeln und beim KFC Uerdingen genossen. Bei den Krefeldern gelang Matten in der Saison 2015/16 der Sprung in den Seniorenbereich. Sieben Regionalliga-West-Spiele stehen aus dieser Spielzeit zu Buche.

Zur Saison 2017/18 ging Matten zu TuRu Düsseldorf. Auch bei den Sportfreunden Niederwenigern und beim ETB Schwarz-Weiß Essen sammelte er reichlich Erfahrung in der Oberliga Niederrhein. In Summe stehen in dieser Liga 105 Spiele, wobei Matten einmal traf. Dazu kommen elf Spiele im coronabedingt ausgetragenen Endrundenmodus.

Aus seiner Zeit beim TuS Ennepetal kennt Matten zudem die Oberliga Westfalen, in der er 31-mal auf dem Feld stand. So stehen insgesamt 147 Oberliga-Spiele in der Vita des 27-Jährigen. Ein gehöriger Batzen Erfahrung, der dem FC Kray sicherlich weiterhelfen kann.

Mit Marc-Andre Gotzeina trifft er zudem auf einen alten Bekannten aus Schwarz-Weiß-Tagen. Der 26-Jährige hatte sich zur Vorsaison dem FC Kray angeschlossen.